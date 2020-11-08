中學收十多封退學信 教界憂長遠致縮班潮

張勇邦：學生往外國內地走

資助小學校長會名譽主席張勇邦昨於港台節目《星期六問責》中說，其校過去每年約2%學生退學，今年升至3%，學生除了「往外走」到外國，因應社會不安動盪，亦有一批學生如警察或紀律部隊子弟，會「往內走」到內地如大灣區求學，再加上部分跨境生不再到港讀書，擔心數年後會出現「縮班潮」。

灣仔區校長聯會主席戴德正在同一節目中亦稱，在他任職的聖公會鄧肇堅中學自8月起已簽出10多封退學信，退學生由中一至中五都有，大部分要到外國讀書或轉到國際學校，而過去每年退學人數「一個起兩個止」，今年人數之多是任教該校11年來從未發生。

校長憂影響收生 籲教局早規劃

本報上周曾報道名校出現退學潮而招收插班生。戴德正說，學生退學是一個「音樂椅過程」，即有國際學校或直資學校學生離開，津貼學校學生會轉讀直資學校，互相扣連，擔心學生數量不斷「插落去」，影響學校規劃及收生生態，認為教育局應注意，盡早規劃。

葉建源料疫情過後更嚴重

教育界立法會議員葉建源認為，由於疫情緣故，跨境學童開始另外安排在深圳讀書，亦有本港家長因應香港政局選擇移民或安排子女到外國升學，認為現時歐美疫情嚴峻，家長仍送子女到外地，相信疫情緩和後會更嚴重。他又說，因政治原因的退學潮難以估計及規劃應對，而過往縮班或學童人口減少，會採取每班人數減少的做法，若情况嚴重亦會影響到教師教席。他認為現時難言會否出現縮班潮或殺校情况，政府現時應先釜底抽薪改善施政。

教育局回覆稱，就小一學齡人口回落，由2019/20學年起開始實行放寬批班準則，由25人一班下調至23人，並會隨該屆別學生逐年推展至小六，亦會在2019/20至2024/25學年間，讓因小一學生人口下降而減班所出現的超額教師，教席可獲保留最多3個學年。