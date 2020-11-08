廚餘回收轉做木匠 廢物「鬥出」小型家俬

業界倡吸納塑膠木作建材

健豐木行主要供應木枋及夾板予港澳地盤，木材進口本港後仍需切割，每月產生50至60噸木糠及木條，會售予本地農場堆肥及養殖菇菌。潘迪嘉指近年建築界廣泛使用塑膠木（Wood Plastic Composites，簡稱WPC），主要用於戶外設施如露台的防水地板，使用壽命較一般木材長。她指WPC主要原料為園林廢物及廢塑膠，若政府撥地於環保園土地設廠，可以同時吸納兩種廢物，又可減少使用木材。

本報向環保署查詢，會否考慮將園林廢物再造成WPC，該署回覆稱，WPC可作建築木材的替代品，但因WPC的生產成本、品質控制及實際應用都有局限，在本地建材市場上廣泛應用需進一步了解及研究。

廢木出路其實多元化。由廚餘回收商轉型為木匠的黃旭進表示，去年11月接到建築公司要求回收地盤木材，包括木枋及夾板等，每月平均30至40公噸，部分是全新未用，於是着手籌備將廢木再造家俬，包括購買機器及覓地。黃旭進稱從來無學過「鬥木」，只是邊做邊學。

200塊豆腐托板 首張量產訂單

黃旭進的工場位於白泥，佔地約1000方呎，一人包辦回收及再造，由於未知市場反應，故未有訂下營運目標，他說收集回來的木材「三尖八角」，木枋粗幼不一，較難量產，好處是每件產品都是獨一無二。他早前接到客戶委託製造200塊豆腐托板，每塊售價40元，以木條拼合而成，是他首張量產的訂單，稍後亦會接受小型家俬的量產訂單，但數量不會太多。

（城市保育）