園林廢物處理廠明年次季投產 每年3800萬公帑營運 學者憂碎木無出路

日棄百多噸 首年營運可處理30噸

環境局於2014年公布《香港廚餘及園林廢物計劃2014-2022》，政府會以堆肥、重用及回收等方式處理園林廢物，但沒訂下目標；事隔6年，政府今年6月向立法會交代重用園林廢物的整體策略，表示會在屯門興建一間臨時園林廢物處理中心，首年每日處理30公噸園林廢物，第二年增至每日60公噸。

環保署回覆本報查詢時表示，中心已於7月截標，按合約承辦商要負責建造及營運中心，政府每年會支付承辦商3800萬元營運。

據本報獲得處理中心的標書顯示，處理中心合約為期4年，而該幅土地位於屯門堆填區擴建範圍內，將來會否續約是未知數。中心除了要接收政府部門收集的園林廢物，還要處理節日過後棄置的植物如年花及聖誕樹等，而中心最多可以儲存2500公噸廢木。另外，中心將設有資源中心及導賞服務，以及提供市場推廣服務，吸引廢物生產者將園林廢物運送到中心。

須接收年花聖誕樹等節日廢木

至於經處理的廢木，環保署表示會透過3項措施去吸納，包括要求部門及政府承辦商在工務工程優先使用園林廢物堆肥，或將園林廢物轉化成生物炭，或供藝術家再造成不同物品；惟當中只有生物炭項目有具體計劃，最快2022年在環保園設廠，每日處理量為15至20公噸，其餘兩個項目均無估計可以吸納多少園林廢物。

學者：燒烤也用不盡 生物炭需求有限

中大生命科學學院退休教授趙紹惠表示，處理中心負責將廢木破碎，只是做了一半，政府直至2022年才試驗將廢木材轉化成生物炭，料吸納量有限，按政府目前公布的計劃，仍未能為園林廢物找到出路，「燒烤係咪用到咁多炭？燒炭會釋放二氧化碳，加速氣候變化，是否合乎環保原則」，認為政府須向公眾解釋生物炭的利弊。趙紹惠又指，政府指園林廢物亦可用作堆肥或再造家具等，惟未有評估吸納量，故認為應考慮是否有其他更廣泛的用途。

明報記者 馬耀森

（城市保育）