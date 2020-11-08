野豬遭劏肚身首異處 疑獵殺動物一男被捕

現場為黃竹坑道1號對開下塘坑，距山腳約15分鐘路程，昨早11時許有跑山客發現兩可疑男子，持染有血迹利刀、雙手沾血，旁邊有一具野豬屍體，野豬疑被斬首及劏肚，持刀者其後離去。警方及愛協人員到場調查，發現野豬屍浸在溪澗中，水底有兩把利器，警犬出動調查，案件列殘酷對待動物。

兩男手染血被跑山客撞破 曾持刀指嚇

現場消息稱，事發時一名跑山男子經過現場，見兩名男子在溪澗清洗豬屍，之後用刀指嚇該跑山漢，警告他不要多管閒事，跑山漢遂走上山報案。警方接報趕往現場，在山腳位置山澗截獲一名禿頭、戴眼鏡、赤膊的63歲羅姓無業漢，他當時在洗手。西區警區總督察（刑事）侯禮文稱，該男子外形與報案人描述脗合，被警方查問時又支吾以對，懷疑與案有關，遂以涉嫌殘酷對待動物拘捕他，正調查犯案動機。

附近發現豬頭內臟 另檢斧頭鋤頭等

警方正追捕一名50至60歲約1.6米高，案發時穿黑背心的中國籍男子。警方在現場檢獲多把利器，包括一把刀、一把斧頭、一個鋤頭及兩把鏟。案件交由西區警區重案組第一隊跟進。警方呼籲目擊者致電36606611或98241367與警方聯絡。

四名愛協人員合力將該隻1.3米長豬屍拉回地面，並在現場附近草叢檢獲野豬頭顱及部分內臟。愛協表示，野豬成年，暫未能確定其性別，野豬左前腳被捕獸器所傷，屍體暫由愛協保管，其後會轉交漁護署。

香港野豬關注組幹事黃豪賢批評保護動物條例存在漏洞，今年初深井豪景花園發生懷疑虐待動物案，律政司決定不提出起訴，近日亦有至少兩宗動物疑被殘酷對待，促請警方、漁護署及愛協介入。南區區議員袁嘉蔚亦到場了解，她指區內不時有野豬出沒，呼籲市民切勿傷害野豬。