子批病歷平台不更新 醫護組織稱涉私隱問題

王先生憶述，2015年6月聖母醫院通知他，母親胸腔積水增，但指抽積水會有危險，王以互通平台病歷諮詢兩名私家醫生，均建議做引流或以大針筒抽出積水。王稱翌年1月向聖母醫生提出私家醫生建議，並引述平台上的電腦掃描報告指要考慮排積水，但遭醫生反對，及被質問為何獲得報告，隨後「醫健通」沒再更新。他批評院方剝削家屬知情權，多次要求上載病歷，僅獲回覆指待出院後會一併上載，王怒指母親出院無期，憂一旦病逝，「醫健通」戶口即凍結，便無從考究。

醫院：有特別需要可申紀錄

聖母醫院回覆，醫管局自2006年4月推出「公私營醫療合作——醫療病歷互聯試驗計劃」，將病人臨牀資料上載至平台，供私營醫療服務提供者在病人同意下，取得醫療紀錄；為使病人紀錄更全面和準確，2016年1月起劃一在病人出院時，將醫療紀錄一併整合及上載至平台，平台2016年初過渡至「醫健通」；而病人於住院期間，如有特別需要可向醫事報告部申請紀錄。

「醫護誠信同行」主席林哲玄認為，私家醫生透過電子平台病歷，僅能按一般情况給予建議，最終需靠主診醫生臨牀判斷。他指明白家屬關心病人，但要求私醫在平台查看病歷，始終涉病人私隱，建議家屬申請監護令，以免不同家庭成員意見分歧引致糾紛。

（疫情第三波）