分隔逾9月 家屬憂無法見病母最後一面 多年處植物人狀態健康漸差 盼醫局安排恩恤探訪

王老太自2014年1月28日在聖母醫院接受胃鏡檢查，同日不適並一度心跳停頓，經搶救後恢復心跳，及後被診斷為腦幹中風，於加護病房留醫，病人現仍昏迷，陷入植物人狀態，依賴呼吸機協助呼吸，以鼻胃喉餵飼。兒子王先生指王老太完全倚靠他人餵食、梳洗、清理大小便及更衣，以往他與胞姊每天在午飯時段趕赴醫院，下班時又到院探望，只為助母親每兩至三小時翻身，免生壓瘡，又為母做伸展運動及簡單護理。

疫前每天探訪照料

1月25日農曆大年初一晚上，王先生如常到院照顧母親，還以為翌日可再見面，殊不知醫管局即日宣布暫停所有探病安排。王指現在母親完全無法與人溝通及表達自己，因此不能視像談話，因此已逾9個月無見過母親，估計母親缺乏家人護理，情况會轉差。

王引述2016年12月入稟法庭向醫院追討索償時，專家曾估算母親壽命或只能維持至2021年3月，他擔憂直至母親離世亦無法再見面，「想早日見到阿媽，因為我見到阿媽的機會正在倒數」。

稱上次來電簡報病情已隔逾月

自無法探訪起，王說數次接獲聖母醫院醫生來電簡報，惟最近一次已是9月，他要求院方書面報告母親的維生指數、血壓等數據，以供他諮詢私家醫生，院方並無提供。王盼院方每隔一兩周上載最新病歷到電子健康紀錄互通系統「醫健通」供家屬了解病人近况，又指現時無規定上載病歷時限屬一大「漏洞」（見另稿）。

王指家屬目前無從得知院方做了什麼醫療程序，唯有每隔兩周向聖母醫院申請郵寄醫療進度報告，但是一來一回會有滯後，例如8月才收到6月的進度報告，報告顯示母親左腳踝有瘀傷，「滯後了兩個多月才看見病歷，其間對媽媽身體造成的傷害已不可逆轉」，王促院方盡快安排恩恤探訪，以便家屬了解母親現在情况。

醫院：多次致電聯絡 家屬拒對話

聖母醫院發言人回覆，有關女病人事件已進入法律程序，現不宜進一步交代及評論個案，而疫情期間，有關病人臨牀情况無大變化，若醫護發現病人情况明顯轉差，會主動聯絡家屬考慮安排探訪。

發言人又指，根據紀錄，院方醫護不時約見該病人家屬會談以交代病人近况，又多次致電主動聯絡家屬，惟對方多次拒絕對話，並要求院方以書面溝通，院方因應家屬的書面查詢，而作出綜合回覆及交代病人的身體狀况。

明報記者

（疫情第三波）