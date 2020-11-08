英快速測試走漏逾半患者 機管局：港版不相同

英國疫情近日反彈，本港昨日增兩宗輸入個案，患者都是來自英國，11月5日抵港。

據《衛報》報道，英國大曼徹斯特上月試用「OptiGene Direct RT-Lamp」快速測試，主要讓無病徵的醫院和院舍員工使用，20分鐘出結果，結果只能找到46.7%染疫者。

本港機場亦正試用「RT-Lamp」快速測試。機管局回覆稱，當局正在香港國際機場試驗的快速測試，與近日有傳媒報道英國正用的快速測試並不相同，亦非來自同一機構。翻查資料，本港機場正用的快速測試是牛津大學的「Oxsed RaViD Direct」。

稱走漏少於一成才可接受

許樹昌料衛署會檢視

衛生防護中心傳染病處主任張竹君稱，本港要求高風險地區抵港者要有核酸測試結果，包括「RT-Lamp」，持相關陰性結果的旅客目前可以登機來港，她強調旅客抵港後會再驗。

中大呼吸系統科講座教授許樹昌說，LAMP可能走漏病毒量低的個案，新檢測的準確度達傳統檢測RT-PCR的90%才應使用，如走漏一半就「一定唔得，唔應該用」。

對於衛生署應否接納英國曼徹斯特的LAMP檢測，許樹昌說不同供應商提供的LAMP準確度或不同，相信衛生署會檢視，原則上「走漏率」少於一成才應接納，否則會對檢疫、隔離措施造成負擔。

（疫情第三波）