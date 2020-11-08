病發後與子女「閉關」18日外籍婦感病癒始求醫確診

38歲外籍女子昨日初步確診，感染源頭不明。她在中環冠君大廈上班，任管理層，與3名家人住在愉景灣倚濤軒。女病人早於10月19日已發燒，自此與家人無外出，主要叫外賣，子女3周無上學，丈夫亦只曾上班一天半天。外籍婦10月21日自覺康復，至11月5日因想復工，向私家醫生取樣本瓶，翌日交樣本後驗出陽性。

衛生防護中心傳染病處主任張竹君說，外籍婦的3名家人暫無不適，會送往檢疫，正待檢測結果；女病人10月16日最後一日上班，會向其同事派樣本瓶；其病毒CT值達35（即病毒量少），可能與病發時間早有關。上周確診的一名36歲男子同樣在冠君大廈工作，衛生署補充指二人在不同樓層、不同公司工作。

染疫夫上月返港

確診巴籍婦稱沒接觸

另一宗初步確診同樣源頭不明，為一名42歲巴基斯坦籍家庭主婦，她7月初回港，當時檢測陰性，家住元朗八鄉梁屋村翠苑，其丈夫10月從巴基斯坦返港，在酒店檢疫期間確診。婦人報稱在丈夫返港後沒與他接觸，但因丈夫確診，她於11月5日帶同子女到博愛醫院急症室求醫，翌日交樣本，自己陽性但無病徵，子女則陰性。張竹君說，病人CT值高於30，但因無病徵，目前難確定何時感染，相信她7月從巴基斯坦感染可能性較低，有可能是本地感染，也可能是有接觸丈夫但忘記了，會繼續調查。

對於38歲外籍女管理層出現病徵達18日才求醫，中大呼吸系統科講座教授許樹昌認為市民現病徵就應檢測，否則可能感染同住家人，如家人外出，更可能將病毒帶入社區。

（疫情第三波）