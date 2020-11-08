大埔6日9個案 疑有隱形傳播 酒吧經理確診 許樹昌促追查顧客

初確者妻赴畢業禮見學生 主風小學停面課兩天

沙田聖公會主風小學正待上述教師檢測結果，再決定需否停課14日。該校指她任教三年級中文及普通話科，昨上午曾回校巡視興趣班，昨日亦是上屆學生畢業禮，她曾入禮堂及一班小六生課室短暫逗留，全程戴口罩。學校下周會停止面授課程及校內活動兩天，改為網課。

經理住廣福邨 同事家人檢疫酒吧停業兩周

本港昨增3宗確診，包括兩宗輸入，其餘一宗本地源頭不明個案為住大埔廣福邨廣平樓的26歲男子，他是大埔崇德街酒吧Ainn Club的員工，最後於10月29日上班，10月31日曾咳，11月3日取樣本瓶，4日曾與朋友在大埔德美壽司吃晚餐，翌日交樣本後確診。衛生防護中心傳染病處主任張竹君稱，確診者兩名同事和其同住家人要送檢疫，酒吧需停業14日，建議近期顧客檢測。

該確診酒吧員工阿文昨向本報稱正在威爾斯親王醫院，已無病徵，他是酒吧經理，負責侍應工作，包括傳菜亦會執枱，另會與客人一同飲酒，飲酒後會戴口罩。他說酒吧提供卡拉OK、飛鏢，並可供開派對，但近日生意冷清，可能一日僅有6至8個客。據他所知老闆和廚師已入檢疫中心，初步呈陰性。他說近期無高風險接觸史或到訪疫廈，但所住廣福邨曾現確診，「唔知有冇呢個因素」。

中大呼吸系統科講座教授許樹昌稱，酒吧經理上述工作屬風險高，很可能因除口罩陪飲酒而受無徵狀顧客感染，應追查他傳染期間接觸過的顧客強制檢疫，避免第二、三代爆發風險。

3源頭不明 灣仔光大中心員工初步確診

昨另有少於10宗初步確診，涉3宗源頭不明個案（見另稿），其中一名住大埔寶雅苑興和閣、在灣仔光大中心任文職的50歲男子，他10月28日起咳，11月4日因氣促到浸會醫院，翌日交樣本，11月6日最後一天上班，同日曾到沙田新城市廣場三星台菜用膳，所屬公司有五六十名員工，當中約10人同組需檢疫。其妻是沙田聖公會主風小學教師，她昨喉嚨乾，張竹君指該校會停開，待教師測試陰性再開放。

大埔於過去6日有9宗個案，除了上述兩宗，其餘7人屬梅窩住宿度假（staycation）群組，分別住圍頭村、富善邨，並有兩人住廣福邨，即與上述確診酒吧經理同住一邨。梅窩群組部分人於傳染期曾在大埔多間食肆用膳（見圖）。

張竹君說，上述酒吧經理不認識之前的確診者，亦非住同一幢大廈，不排除大埔有隱形傳播鏈，如大埔居民擔心可檢測。許樹昌則指大埔可能出現小型群組，需時間觀察有否擴散迹象，呼籲居民和在該區上班的人檢測。

許又稱，單日多宗源頭不明個案反映社區有多個感染源頭，可能在社區造成眾多傳播，情况令人擔心，本周不宜再放鬆任何限聚措施，否則將更難重開關口，應維持現有措施一周，再作觀察。

明報記者

（疫情第三波）