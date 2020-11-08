「保就業」月底完 零售界料失業率攀升

楊立門促推大型檢測 釋內地通關疑慮

中華廠商聯合會行政總裁楊立門指本港經濟長遠仍要靠兩地通關才有較大突破，促請港府採取決斷手段，實施「大型啲、有少少強制」的新冠病毒檢測計劃，釋除內地對與本港通關的疑慮。

邵家輝昨在商台《政經星期六》稱，近兩個月疫情受控，市民較多外出消費，故零售業生意跌幅收窄，但本地消費佔零售業銷售價值三分之二，三分之一由遊客帶動，當中近八成來自內地遊客，形容現時靠本地消費「暫時頂住先」，但他稱，在零遊客之下，由遊客帶動的消費額「無咗就係無咗」。他對過往依靠內地遊客的高消費品行業如珠寶鐘表、電器、化妝品、藥品等，於聖誕節的生意額不感樂觀。

邵家輝：料業界下月失業率達15%

政府最新公布7至9月的「零售、住宿及膳食服務」行業失業率為11.7%。邵家輝稱，保就業計劃第二期將於本月底屆滿，預計下月開始部分零售業員工或會被解僱。他解釋，不少以內地遊客生意為主的大型連鎖店，未來方向都是縮減店舖數目，人手需要自然較少。他預計上述行業12月失業率或攀升至13%至15%。翻查政府統計處數據，2003年SARS時本港第二季批發及零售業失業率為10%。

楊立門在同一節目預計，保就業計劃完結後會有很大的結業潮，令失業率惡化，「（失業率）可能去到SARS時的7%、8%」，促請政府在未來數月「再畀支撐企業」。