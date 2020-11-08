對冲金額新高 鄧家彪：只是前菜

今年首季對冲15.36億

2015年同期兩倍

根據積金局數字，本港今年首季分別有7.96億元遣散費及7.4億元長期服務金被用作對冲，僅3個月，打工仔的退休金就合共「冲」走15.36億元。翻查過去5年資料，無論是首季或是全年計，被對冲的強積金金額都不斷上升（見圖），2015及2016年被「冲」走的退休金分別逾33億及38億元，至2017年開始，每年的對冲金額升至逾40億元，去年全年達46.78億元，是歷年新高。

旅遊業議會名譽顧問胡兆英表示，旅遊業過去9個月「零生意」，保就業計劃只涵蓋至本月底，業界已陸續遣散僱員。作為資方，他認為長遠若無對冲機制，將對僱主造成很大負擔。他舉例說，若以三分之二工資上限1.5萬元計算，一名有20年資歷的員工，其遣散費已30萬元；但在強積金對冲下，僱主僅需就此支付約8萬元。

李兆波料未來一年不會回落

中文大學商學院高級講師李兆波說，受去年示威活動及今年新冠疫情影響，經濟持續低迷，對冲數字正正反映經濟差。他預計未來一年的對冲金額仍會處於一個高水平，不會回落。中大經濟學系副教授莊太量表示，經濟不景，多人被解僱，對冲金額會愈來愈多，未來一兩個月仍會波動。不過，他說經濟逐漸反彈，預計年底的情况會較穩定。