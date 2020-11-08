鍾國斌料今屆政府修例「壽終正寢」 張超雄：下屆更難通過終走數

換屆添變數 邵家臻批信用破產

非建制派、民建聯及工聯會支持取消對冲，若政府要將相關修例提交立法會，多名議員皆相信能獲通過，而現時阻力是商界。社福界議員邵家臻表示，政府現時是宣布「投晒降，一切等下一屆立法會再算，但下屆好多嘢都講唔埋」，批評政府信用破產。

鄧家彪倡法案先交立會展決心

身兼勞顧會勞方委員的工聯會鄧家彪稱，即使政府向下屆立法會提交修例，都未必能在一年內、本屆政府任期內通過。他認為政府要讓公眾看到決心和誠意，例如應先向財委會就293億元的承擔額提交撥款申請，取得財委會支持；先將法案交到現屆立法會「公告天下」，屆時責任在議會身上，倘因拉布而令法案未能通過，公眾也不會責怪政府。他又稱，政府換屆只會令取消對冲更添變數。

民建聯福利政策發言人梁志祥表示，該黨支持取消對冲，但立法會現時要處理的法例「多到不得了」，未必有空間處理取消對冲，但政府可以調動法案。他認為可能是政府認為取消對冲不是最急切的事務。

工黨張超雄表示，現時政府任期只餘下一年多，修例取消對冲的時間已十分迫切，倘政府如期在年底將取消對冲修例草案交上立法會，因之前已在事務委員會討論，議會可以盡快召開法案委員會，完成修例，若再拖至下一屆立法會則是另一回事，預期更少支持勞工權益的民主派能進入下屆立法會，修例通過的機會更小。他批評，「政府若再拖多兩拖，絕對會走數」。