撤強積金對冲推遲 草案交下屆立會 勞處：問題複雜需時簡化 勞方批失信於民

港大社會工作及社會行政學系榮休教授周永新表示，最新失業率升至6.4%，失業者多為低薪僱員，一旦被裁「最傷不是無咗份工，而是強積金僱主供款部分很多被對冲至零」，對退休保障影響很大，當未來失業率上升時，被對冲掉的金額一定愈來愈多。他又認為，現時經濟環境下僱主更反對取消對冲，但他認為一切在乎政府決心。

原定年底交 現最早明年10月

未必趕及今屆政府完成

特首林鄭月娥在2018年的施政報告公布取消對冲「終極方案」，說目標是於本屆政府任期內獲得立法會通過有關修例，並在通過法例後兩年實施。勞工及福利局長羅致光今年6月仍稱，計劃在本年底向立法會提交修例。不過，勞工處昨回覆查詢稱，要落實取消對冲須對多條現有法例，包括《僱傭條例》、《強制性公積金計劃條例》、《職業退休計劃條例》等作修訂，以及訂定新的法例以實施相關的配套措施，由於涉及不同政策範疇及複雜事宜，政府正檢視取消對冲方案是否有空間在落實和執行上簡化，以及讓公眾更易理解；鑑於現屆立法會會期將於明年7月完結，為進一步完善法例草案，並讓立法會有足夠時間審議，政府計劃向下一屆立法會提交法例草案。

據了解，政府原本想在新一屆立法會開始後、即本年底提交草案，惟現屆立法會延長一年，倘如期在年底將草案交到立法會，時間尷尬，未必夠時間在本屆立法會完成修例。消息稱，修例部分內容較複雜，例如為僱主設專項儲蓄戶口用作供款等要再深入研究，現階段不是考慮到是否「夠票」通過，強調政府目標仍是盡快通過修例。

勞聯感失望 促盡快補救

鄧家彪憂退休保障制度崩潰

勞顧會僱員代表、勞聯秘書長周小松表示，政府於2018年已作出清晰承諾會取消對冲，當時已考慮法例訂立及修訂的複雜性，故對政府未能如期遞交草案表示失望。他說，要待明年10月新一屆立法會才審議，至現屆政府任期完結前（2022年6月）僅9個月，時間緊迫，「高度擔憂」未能在現屆政府任期內完成，認為未來所有僱員都受影響，政府應盡快補救。工聯會鄧家彪稱現時僱主解僱員工因有強積金對冲而「無成本」，憂拖至下屆立法會才處理，使對冲問題惡化，令原本已不健全的退休保障制度崩潰。

工黨張超雄說，老年貧窮問題嚴重，「政府不肯做退休保障，取消對冲起碼令基層有番啲保障」，現時經濟差，很多打工仔被迫提早退休，如今政府押後修例後果嚴重，最終要公共福利「埋單」。他慨嘆，基層勞工做足一世都要在貧窮下生活，是政府「走數」最惡劣的後果。

鍾國斌：硬推或致提早炒人

吳永嘉：對政府財政吃力

自由黨黨魁鍾國斌認為，現時經濟形勢，僱主處於生死存亡，若政府繼續推取消對冲會有反效果，有公司會在未取消對冲前「先解僱、冲晒佢」；政府未來一段時間財政「見紅」，補貼企業的293億元亦是負擔。他重申，要求「基金池」方案。代表中華廠商會的經民聯吳永嘉認為，政府決定明智，認為硬推取消對冲會提供誘因提早裁員，他同樣認為政府要「落水」的承擔額，對政府財政十分吃力。

周永新斥藉口拖延

稱勞工保障「一事無成」

周永新回覆查詢時稱，政府2018年提出取消對冲時僱主已反對，「拖至今日，除非經濟突然好轉，否則僱主說經濟咁差，他們承擔更大，更會反對」。他說，雖然社會氛圍傾向反對，但是在乎政府決心，兩年前他已指出政府方案複雜，若政府說方案複雜要時間簡化是拖延的藉口。周又說，對現屆政府能完成修例期望是零，「因為睇到現時個勢，很多與勞工保障有關的項目，都是一事無成」。

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