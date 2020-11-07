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港聞
2020年11月7日星期六
港聞二
韓正囑香港把握國家大局找更好定位 劉兆佳：反映中央感融入國家未夠積極
訪京成果暫不透露 月底施政報告交代
爭通關免14日檢疫 林鄭：港防疫要再努力
林鄭：不打壓新聞自由 從業員需守法
綠置居滯銷 房委委員促下期減售 原擬推4700伙 房署：蒐數據再討論
單身揀樓連日逾七成甩底 委員料或賣剩千伙
批今期多單位「細過公屋」 綠表戶乏興趣
入住「校舍過渡屋」 劏房户環境家庭皆改善
公務員局：蔡玉玲非政府僱員 沒權限協助
律政司介入 撤私人檢控郭偉強 陳志全：包庇放生 郭：信當局審慎考慮
8泛民涉違特權法控15罪 容海恩陸頌雄或作證
「私了」街坊 29歲3孩之母認暴動還押
科大男涉校長論壇毆內地生 事主認不出施襲者
區議員秘書遭煙蒂燙指 撤打鬥罪兼獲訟費
HAECO推自願減工時 6000人變相減薪15％
旅議會虧損逾千萬 研裁員減租辦公室
人力顧問：空服員畢業7年搵新工開價1.5萬
職業專才應用學位 教局年底推先導計劃 職訓局理事倡探討開修車廚藝學位課程
港大中大建大樓教育委會支持
4私營化驗降價 港怡減四成 業界料地區檢測中心搶客 需改打特快高私隱
再現零本地確診 6宗輸入兩涉印度
港台月中起 每早播國歌
理大衝突近一周年 校園禁訪客進出
鄧炳強：警隊令港恢復秩序現曙光
文錦渡檢200萬走私金 今年第8宗 總值3600萬去年8倍
撼逆線中港牌七人車 外賣「騎兵」開腦切脾危殆
黑客盜用電郵扮高層 太古坊公司失5100萬
開位申請建制不撐即撤 泛民轟「夾定」
車牌識別系統截獲 拘停牌車主檢毒品
尊子漫畫
【Emily】做禁電子煙委會主席 象哥認係煙民
【Emily】油尖旺區會通過「香港加油」燈飾
【Emily】橫額被指有「光時」含意 EQ：用吓腦
【Emily】林鄭訪京行 中央官員笑談美國大選
【Emily】西九爵士節 視聽兼重
尊子漫畫
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【明報專訊】（請看附圖）
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韓正囑香港把握國家大局找更好定位 劉兆佳：反映中央感融入國家未夠積極
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