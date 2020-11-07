開位申請建制不撐即撤 泛民轟「夾定」

涂謹申：應先讓不同黨派議員發言

民建聯陳克勤發言稱不支持項目，陳健波隨即表示，上次會議已用3小時討論，「到現在沒有聽過一個人支持這個項目，政府會否考慮如何處理？」環境局副秘書長楊碧筠稱會收回項目，將更仔細考慮議員意見並周詳檢視；當時會議開始不足10分鐘。

民主派對做法表示不滿，香港本土毛孟靜稱政府在陳健波提醒後立即表示收回項目，質疑「係咪夾定？你根本一開始就撤回啦，不要玩啦」。民主黨涂謹申稱，目前尚有民主派議員等待發言，認為陳健波應讓不同黨派的議員發言後才作有關提醒，「不然今次好像我完全沒有發言，不是太公道」。

早前政府提出將財經事務及庫務局兩個編外職位轉為常額，多名民建聯成員稱無必要，政府最終在財委會撤回項目。民建聯周浩鼎表示，目前政府財政面臨壓力，會更審慎審視每個開設職位的申請，不會一概而論，反而會考慮該職位的必要。自由黨主席張宇人稱，政府撤回的均屬議員有保留的項目；議員批准申請與否需考慮該職位是否有實際需要。