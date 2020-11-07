撼逆線中港牌七人車 外賣「騎兵」開腦切脾危殆

沙田區政義工 區議員籲提供片段

受傷47歲外賣員龐永昌（Taddy）為「沙田區政」多名區議員的義工，多名沙田區議員昨在facebook發帖打氣，並發放車禍時車cam片段，呼籲市民提供更多角度的車cam片以協助家屬處理法律事宜。foodpanda回應稱，得悉意外後已主動聯絡事主家屬，並提供一切適切援助。

綜合沙田區議員趙柱幫及丘文俊的帖文，龐頭部及脾臟內出血嚴重，威爾斯親王醫院搶救後手術算成功，但昨晚仍未渡過危險期。龐為丘文俊及盧德明兩區議員辦公室的「核心義工同手足」，育有小五兒子，「非常愛惜太太及兒子，是一個好爸爸，好丈夫」。據悉，他已做手術切除脾臟。

根據車cam片段，龐前日下午2時許駕駛電單車沿多石街上斜往小瀝源方向行駛，至水泉澳邨明泉樓對開一個左彎時，被一輛懷疑懷疑逆線行駛的中港牌七人車迎面猛撞，龐飛出電單車再撞向泊在路邊之的士，七人車再撞向該的士才停下，意外後龐的頭盔撞至爆裂，他受傷昏迷。33歲七人車司機涉嫌危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害被捕。