文錦渡檢200萬走私金 今年第8宗 總值3600萬去年8倍

海關有組織及罪案調查科特別調查隊高級督察張業泰表示，關員昨日（6日）在文錦渡管制站截查一輛入境貨車時，發現駕駛艙內雜物箱有可疑，經搜查後搜出4塊共重4公斤的走私黃金，市值約200萬元，拘捕59歲男司機。

中港每公斤差價達5萬

張業泰指出，現時經濟環境暗淡，黃金投資成為避險工具，國際金價短時間內上漲逾三成，加上中港兩地每公斤黃金有差價，內地對黃金出口有嚴厲管制，相信有不法分子把黃金走私來港轉售圖利。據了解，內地與香港每公斤黃金差價約3萬至5萬元，是次案件的走私黃金相信可獲利共15萬至20萬元。海關稱，走私屬嚴重罪行，最高可罰款200萬元及監禁7年。

海關9月曾採取「洪爐」打擊走私貴金屬行動，當時於落馬洲口岸及文錦渡口岸截獲6輛透過貨車走私黃金的案件，檢獲共約71塊走私黃金，市值逾3000萬元，並拘捕6名跨境貨車司機，懷疑走私黃金案涉幕後操縱。