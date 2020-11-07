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理大衝突近一周年 校園禁訪客進出

【明報專訊】中文大學及理工大學校園去年11月先後發生持續多日的反修例佔領及衝突事件。事發一年，理大昨起至本月底加強校園出入管理措施，訪客若非獲校方事先批准不得進入。理大學生會前外務副會長鄭其浩批評校方做法擾民。

前副學生會長批擾民

理大物業管理處昨午向全體師生發電郵，通知會收緊出入校園的措施，僅供師生及有必要職務的人進入。電郵稱，除非獲得系主任批准，並能提供確實證據，證明有必要進入校園，否則訪客不得進入。至於師生早前透過校方系統，替訪客登記的QR Code會作廢。該電郵並無解釋收緊措施的原因。

理大：考慮到去年事件

理大回覆查詢稱，考慮到去年11月在校園發生的事件，校方決定提升校園出入管理措施，即日起至本月底，除非須在校園執行已預先獲得校方批准的必要工作，即與教學或日常校園運作相關的工作，或取得相關部門主管批准，大學暫不接待訪客進入校園。

理大學生會前外務副會長鄭其浩表示，校方是因「理大圍城」一周年而加強保安，之前師生可替訪客登記進入校園，任何理由也可，但現在則需要校方批准，認為有關改動擾民。

警4協會再函段崇智表不滿

另外，警察隊員佐級協會等4個警察職方協會，再次向中大校長段崇智發出公開信，不滿他僅憑學生的片面之詞，就公開質疑警方，要求他交代。另外，4個協會亦質疑，去年段崇智發出公開信後，不久就發生「中大二號橋事件」，不禁令人聯想到兩者的因果關係，詢問段崇智是否認同需要負責。中大回覆稱正了解事件。

相關字詞﹕反修例運動 理工大學 中大衝突 理大圍城

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