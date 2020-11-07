港台月中起 每早播國歌

教局函學校 提「憲法日」活動建議

另外，教育局昨首次為下月4日的「國家憲法日」向中小學發通告，提供學校舉行相關校本活動的資料及建議，包括在國家憲法日升國旗和區旗；於早會、周會講解《憲法》和《基本法》；安排校內常識問答比賽等，又建議學校參加教育局課程發展處下月1至7日舉辦的國家憲法日網上問答比賽。有資深小學校長稱以往教育局無發過類似通告，對於只有不足一月籌備活動，該校長稱「做得就做」。

港台各電台頻道包括第一、二、三、四、五及普通話台，本月16日起每早8時在報新聞前播放國歌，伍曼儀向本報稱，從上周舉行的主管級例會上得悉事件，詳細做法仍在安排。現時各免費電視台在新聞報道前會播放以國歌為背景音樂的《心繫家國》短片，伍曼儀稱港台電視部早有相關做法，電台現在開始並無特別原因，「要做的始終有個日子開始」。

毛孟靜質疑政府指令推廣愛國

毛孟靜說，現值港台風雨飄搖之際，難以令人不聯想港台是被政府指令要多推廣愛國教育。她表示，港台作為政府機構，若政府有所要求，無論與《港台約章》或《國歌條例》是否有關，港台亦不能不從。

政府發言人稱，《國歌條例》生效後，持牌聲音廣播機構會透過既定的政府宣傳聲帶機制在其電台頻道播放國歌，港台也會採取相同做法，有關安排亦符合《香港電台約章》。