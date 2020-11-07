再現零本地確診 6宗輸入兩涉印度

本港昨新增6宗新冠病毒個案，累計至5361宗確診和一宗疑似個案，同日另有少於10宗初步陽性個案。新增的6宗輸入個案，包括一名埃塞俄比亞航空的27歲男機組人員，從阿迪斯阿貝巴乘航班ET3446在11月4日抵港，並有從印尼抵港的24歲女外傭和菲律賓抵港的43歲女外傭確診。

另有兩宗印度輸入個案同樣乘11月4日的塔新航空UK6377從孟買抵港，以及一宗乘國泰CX252從英國抵港的18歲男。昨日本港仍有88名確診病人留醫，包括8人危殆和4人嚴重，新增的一名嚴重病患，是由巴基斯坦抵港的74歲男子。

中國禁俄意入境者

中國持續擴大禁止疫情嚴重國家的人入境，繼英、法、印度、比利時和菲律賓等地後，中國駐俄羅斯聯邦大使館前日亦宣布，暫停在當地的人持現有有效中國簽證及工作類、私人事務類和團聚類居留許可入境中國，如確有特殊緊急赴華需要可向使館申請，持11月3日後簽發的簽證赴華入境不受影響。中國駐意大利大使館同日亦公布同類暫停入境安排。

（疫情第三波）