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4私營化驗降價 港怡減四成 業界料地區檢測中心搶客 需改打特快高私隱

【明報專訊】本港正籌備跨境人流的新型冠狀病毒檢測，由政府提供場地、私營化驗所營運的4個地區檢測中心以240元的廉價提供服務，政府盼藉此拉低市面檢測價。本報向15間在私營檢測機構格價，當中4間收費較上月下降，其中下周一減價的港怡醫院減幅最高，減四成至1200元，最低及最高收費不變，維持700及2500元。有化驗業稱檢測化驗機構再減價空間不大，料地區檢測中心啟用後會拉走很多顧客，料私營要改為主打特快、私隱度高和方便的服務。

養和嘉諾撒同減價

本報昨致電或上網了解15間受港府認可化驗機構的最新新冠病毒檢測價格（見表），以港怡減幅最高，由目前1950元大減至下周一起1200元，減幅達38%，成為檢測收費最低的私家醫院；養和和嘉諾撒醫院亦按月減150至300元；最貴仍是仁安醫院，達2000至2500元。

兩機構價升 加包醫生費

化驗所方面，本身是4間檢測中心承辦商之一的金域檢驗按月減300元至1200至1500元，基督教聯合那打素醫學診斷服務過去一個月雖無減價，仍維持在全行最低價，只需700元。香港分子病理檢驗中心和司徒拔道港安醫院本月報價較高，但已包醫生費。

港怡醫院回覆稱，減價因市場變化和相關規例的要求，相信服務能繼續吸引要求迅速和準確病毒檢測及全面服務的病人。

至於已減價的養和醫院會否再有減價的空間，該院表示會適時檢討收費等。

業界：私院試劑較貴難再減

香港醫務化驗所總會主席李偉振稱，目前私營大部分試劑成本200至300元，加上物流、人手等，約600至800元檢測費已非常便宜，部分私院更出售即日有報告的特快服務，試劑成本更高，再減價空間不大。

李偉振預料，當價廉的地區檢測中心推出後，會有明顯的市場份額轉投至中心，其他私營機購在價格上會難競爭，要改以主打有消費力市場，推出特快、私隱度高和地點更方便的服務，舉例幾小時內有報告方便出行者控制時間。

明報記者

（疫情第三波）

相關字詞﹕社區檢測中心 新型冠狀病毒 新型冠狀病毒肺炎

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