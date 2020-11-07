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職業專才應用學位 教局年底推先導計劃 職訓局理事倡探討開修車廚藝學位課程

【明報專訊】教育局長楊潤雄昨日表示，當局年底會推行先導計劃，探討發展職業專才「應用學位」課程牽涉的執行細節，包括屬自資抑或政府資助，他認為長遠可做到學術及應用學位「雙軌並行」。有職業訓練局理事會成員認為，社會需改變讀不到大學就沒有出路的既定看法，當局可探討推出維修電梯、汽車，以至廚藝的新學位課程。

葉建源倡整合現有學位課程

麥美娟稱家長不知職專前景

推廣職業專才教育專責小組（下稱「小組」）今年初向教育局提交報告，提出18項建議，包括探討方法，促進在學士學位程度發展應用學位。

立法會教育事務委員會昨日討論小組報告的跟進，教育界葉建源表示，大學學位數目有限，關注當局計劃增加資助學士學位，抑或重新調配現有學位。他說，根據外國經驗，學生中學階段已可循職業教育路徑接駁高等教育，而在界定職專上，不少外國視之為職專的教育，本港目前亦有開辦，包括工程、護理等課程，應用學位不一定是新課程或新學位，可以考慮重新整合不同課程。工聯會麥美娟亦提出，職專教育不可單憑教育機構，舉例香港造船業缺乏年輕人才入行，而年輕人及家長不知就讀職專課程後的前景，故未有重視。

楊潤雄：長遠學術及應用學位雙軌

楊潤雄回應稱，香港的大學課程以往沒有刻意區分學術及應用部分，當局目前就「應用學位」主要考慮兩方面，包括其定位，以及應用學位屬自資抑或資助學位，會在先導計劃探討。他希望長遠可做到學術及應用學位「雙軌並行」，承認過去職專教育在社會上認受性不足，「宣傳方面要做工夫」。

近月加入職訓局理事會成員的城大海洋污染國家重點實驗室主任兼化學系環境毒理及化學講座教授梁美儀表示，目前職專課程多由職訓局旗下機構開設，預料未來「應用學位」或多由職訓局等負責。他認為社會須改變目前認為讀不到大學就沒有出路的既定看法，稱維修電梯、汽車等行業同需人才加入，而職專出身的學生薪酬待遇不比大學生低，若日後「應用學位」是以新課程推出，可以選擇維修電梯、汽車，甚至是廚藝等範疇。

相關字詞﹕葉建源 楊潤雄 教育事務委員會 推廣職業專才教育專責小組

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