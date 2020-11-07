港聞

港聞二

人力顧問：空服員畢業7年搵新工開價1.5萬

【明報專訊】毅知顧問公司董事總經理周綺萍表示，自國泰裁員後，大批前空中服務員要找工作，通常會找顧客服務、市場營銷等職位，由於他們沒相關經驗，會與應屆畢業生競爭，而空中服務員較成熟、懂得處理顧客投訴，較有優勢。

航空業多人搵新工 畢業生輸蝕

她說，近日有大學畢業7年、做空中服務員5年的求職者，找顧客服務工作，要求薪酬1.5萬元，「若應屆畢業生也要求1.5萬元，會較吃虧，僱主一定會先考慮空中服務員，即使畢業生將要求降至1.3萬元，亦未必可比併」。她又說，去年6月前畢業生應徵同樣的職位，要求1.2萬至1.5萬元都可，但現時或要降至1萬至1.2萬元。

卓越人力資源管理顧問行政總裁梁美儀亦說，以往到11月大部分應屆畢業生已找到工作，今年估計仍有20%至30%畢業生未找到工作。此外，其公司近期多了約兩成客戶因要放無薪假而想找新工作。她說，由於求職者增加，部分僱主或會在近期「換血」，「例如公司的預算是3萬元，原本只可請到5年經驗的員工，現時或可請到有8年經驗的」。她又說，工程界人手原本一直供不應求，以往有工程人員可透過跳槽，薪金在一年內升30%至50%，現時部分航空業工程人員也要找工作，人力市場供求「中和番少少」，以往透過跳槽大幅加薪的機會將減少。

相關字詞﹕無薪假 香港飛機工程 國泰 裁員潮 人力資源 裁員

上 / 下一篇新聞

韓正囑香港把握國家大局找更好定位 劉兆佳：反映中央感融入國家未夠積極
韓正囑香港把握國家大局找更好定位 劉兆佳：反映中央感融入國家未夠積極
訪京成果暫不透露 月底施政報告交代
訪京成果暫不透露 月底施政報告交代
爭通關免14日檢疫 林鄭：港防疫要再努力
爭通關免14日檢疫 林鄭：港防疫要再努力
林鄭：不打壓新聞自由 從業員需守法
林鄭：不打壓新聞自由 從業員需守法
綠置居滯銷 房委委員促下期減售 原擬推4700伙 房署：蒐數據再討論
綠置居滯銷 房委委員促下期減售 原擬推4700伙 房署：蒐數據再討論
單身揀樓連日逾七成甩底 委員料或賣剩千伙
單身揀樓連日逾七成甩底 委員料或賣剩千伙
批今期多單位「細過公屋」 綠表戶乏興趣
批今期多單位「細過公屋」 綠表戶乏興趣
入住「校舍過渡屋」 劏房户環境家庭皆改善
入住「校舍過渡屋」 劏房户環境家庭皆改善
公務員局：蔡玉玲非政府僱員 沒權限協助
公務員局：蔡玉玲非政府僱員 沒權限協助
律政司介入 撤私人檢控郭偉強 陳志全：包庇放生 郭：信當局審慎考慮
律政司介入 撤私人檢控郭偉強 陳志全：包庇放生 郭：信當局審慎考慮
8泛民涉違特權法控15罪 容海恩陸頌雄或作證
8泛民涉違特權法控15罪 容海恩陸頌雄或作證
「私了」街坊 29歲3孩之母認暴動還押
「私了」街坊 29歲3孩之母認暴動還押
科大男涉校長論壇毆內地生 事主認不出施襲者
科大男涉校長論壇毆內地生 事主認不出施襲者
區議員秘書遭煙蒂燙指 撤打鬥罪兼獲訟費
區議員秘書遭煙蒂燙指 撤打鬥罪兼獲訟費
HAECO推自願減工時 6000人變相減薪15％
HAECO推自願減工時 6000人變相減薪15％
旅議會虧損逾千萬 研裁員減租辦公室
旅議會虧損逾千萬 研裁員減租辦公室
職業專才應用學位 教局年底推先導計劃 職訓局理事倡探討開修車廚藝學位課程
職業專才應用學位 教局年底推先導計劃 職訓局理事倡探討開修車廚藝學位課程
港大中大建大樓教育委會支持
港大中大建大樓教育委會支持
4私營化驗降價 港怡減四成 業界料地區檢測中心搶客 需改打特快高私隱
4私營化驗降價 港怡減四成 業界料地區檢測中心搶客 需改打特快高私隱
再現零本地確診 6宗輸入兩涉印度
再現零本地確診 6宗輸入兩涉印度
港台月中起 每早播國歌
港台月中起 每早播國歌
理大衝突近一周年 校園禁訪客進出
理大衝突近一周年 校園禁訪客進出
鄧炳強：警隊令港恢復秩序現曙光
鄧炳強：警隊令港恢復秩序現曙光
文錦渡檢200萬走私金 今年第8宗 總值3600萬去年8倍
文錦渡檢200萬走私金 今年第8宗 總值3600萬去年8倍
撼逆線中港牌七人車 外賣「騎兵」開腦切脾危殆
撼逆線中港牌七人車 外賣「騎兵」開腦切脾危殆
黑客盜用電郵扮高層 太古坊公司失5100萬
黑客盜用電郵扮高層 太古坊公司失5100萬
開位申請建制不撐即撤 泛民轟「夾定」
開位申請建制不撐即撤 泛民轟「夾定」
車牌識別系統截獲 拘停牌車主檢毒品
車牌識別系統截獲 拘停牌車主檢毒品
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】做禁電子煙委會主席 象哥認係煙民
【Emily】做禁電子煙委會主席 象哥認係煙民
【Emily】油尖旺區會通過「香港加油」燈飾
【Emily】油尖旺區會通過「香港加油」燈飾
【Emily】橫額被指有「光時」含意 EQ：用吓腦
【Emily】橫額被指有「光時」含意 EQ：用吓腦
【Emily】林鄭訪京行 中央官員笑談美國大選
【Emily】林鄭訪京行 中央官員笑談美國大選
【Emily】西九爵士節 視聽兼重
【Emily】西九爵士節 視聽兼重