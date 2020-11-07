人力顧問：空服員畢業7年搵新工開價1.5萬

航空業多人搵新工 畢業生輸蝕

她說，近日有大學畢業7年、做空中服務員5年的求職者，找顧客服務工作，要求薪酬1.5萬元，「若應屆畢業生也要求1.5萬元，會較吃虧，僱主一定會先考慮空中服務員，即使畢業生將要求降至1.3萬元，亦未必可比併」。她又說，去年6月前畢業生應徵同樣的職位，要求1.2萬至1.5萬元都可，但現時或要降至1萬至1.2萬元。

卓越人力資源管理顧問行政總裁梁美儀亦說，以往到11月大部分應屆畢業生已找到工作，今年估計仍有20%至30%畢業生未找到工作。此外，其公司近期多了約兩成客戶因要放無薪假而想找新工作。她說，由於求職者增加，部分僱主或會在近期「換血」，「例如公司的預算是3萬元，原本只可請到5年經驗的員工，現時或可請到有8年經驗的」。她又說，工程界人手原本一直供不應求，以往有工程人員可透過跳槽，薪金在一年內升30%至50%，現時部分航空業工程人員也要找工作，人力市場供求「中和番少少」，以往透過跳槽大幅加薪的機會將減少。