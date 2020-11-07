旅議會虧損逾千萬 研裁員減租辦公室

旅議會主席黃進達在年報指出，議會財政因印花收入暴挫而有巨額虧損。議會總幹事陳張樂怡亦稱，早於1月底已因疫情取消內地入境團，不足兩個月，外遊業與入境業完全停擺，不僅會員頓失收入，業界從業員也面對裁員、收入銳減等困境，而議會也因印花徵費收入驟失而陷入嚴峻財務危機。

據了解，負責監管旅遊業及提供培訓的旅議會難在疫情下開源，面對政府不再推保就業計劃，且未必提供額外支援，議會無法單靠培訓、續證等收入應付開支，需動用儲備，現尚餘逾千萬元，並需研究節流方案，包括裁員、放無薪假及減少租用辦公室等，料本月內會就此討論，並研究如何平衡議會運作。

全年收入2471萬 跌四成

旅議會約有50多名員工，在第一及第二期保就業計劃分別獲近150.9萬元。據2019/20年財務報表，議會員工支出連強積金共2324萬元，即每月員工薪金開支近194萬元。不過，議會入境團登記費收入按年跌85%，僅餘39萬元；印花徵費收入亦減近半，由2829萬元減至1477萬元；全年總收入跌四成，至2471萬元。

另一消息人士形容旅議會的困境與旅行社一樣，他聽聞議會內就節流討論過不同方案，其一是裁員三分之一。他相信難以先放無薪假再考慮裁員，「旅遊業界一直希望能和內地通關，（市民）去不到日韓滑雪，都可先去哈爾濱，但看特首的說法，實際上看來是不可行了」。