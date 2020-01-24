HAECO推自願減工時 6000人變相減薪15％

公司稱為避免大裁員

工會：沒承諾不炒人

港機回覆本報查詢稱，新冠疫情爆發以來，公司持續人手過剩，預計情况可能持續至明年，甚至之後數年，要恢復至疫情前水平需時約數年。為減低明年出現巨大財政赤字和避免大規模裁員風險，港機明年上半年將推自願減少工作計劃，經理級以上如常工作，但需減薪15%，其他員工的工時及工資將減少15%。受影響員工約6000人。

工會：員工很難不參與

料主要減少加班工時

根據港機發出的員工通告，同意書將於本月中旬發放。民用航空事業職工總會港機分會副主席丁崇基稱，公司暫未有具體減工時方案，據其初步了解，各部門會採用新更表，以減少員工工時，他認為若採用新更表，「員工好難不參與」，但他稱員工已有心理準備，因此較易接受。他說管理層交代時口頭上稱「盡量不炒人」，沒有實質承諾。

他又說，技術人員主要是時薪制，一般以每個月上班24天、每天工作8小時計算基本薪金，另有加班工時，他關注具體方案出爐後，員工的實際薪金會否較基本薪金低。

航空同業陣線副主席池耀崙預計，減少的工時主要涉及加班，而疫情下工作量大減，有部門已縮減加班工時，故據其了解，員工普遍接受減薪計劃。他說，自從國泰裁員後，相關產業都傳出不同消息，他擔心與國泰及港龍有直接生意往來的公司，出現裁員減薪的機率將更大。

港機在保就業計劃第一期獲工資補貼1.65億元，第二期計劃已公布僱主名單，未見港機的資料。