區議員秘書遭煙蒂燙指 撤打鬥罪兼獲訟費

被告為商人尹載道（49歲）及劉家衡區議員秘書李譯喬（31歲），兩人原被控於今年5月29日在深水埗元州街162號外非法打鬥。李譯喬在庭外表示，類似事件已非第一次，早前劉家衡的辦事處被多人上門抗議，毁壞閉路電視，事後警方卻拘捕他，他批評警方一直濫捕濫告。

控方稱被告自招嫌疑，兩人爭執有碰撞，需途人分隔才引發本案，反對辯方訟費申請。辯方回應稱，案發片段顯示李譯喬由始至終都是受害者，角色被動。裁判官林子勤休庭觀看片段後表示，片段中尹載道扯着李譯喬的衣服不放，但李並沒有動作，裁定他沒有自招嫌疑，批准辯方訟費申請。

涉推警胸口 學生獲撤控批訟費

另外，去年9月29日有市民在港島發起「全球反極權大遊行」，19歲學生陳朗溢被指當日下午在銅鑼灣手推警員胸口一下，原被控一項襲警罪，昨在東區裁判法院提訊時，控方稱檢視所有證據及索取法律意見後，被告的定罪可能低，故申請撤控，被告最後獲批訟費。

陳朗溢在庭外表示「鬆一口氣」，因案件多次押後令他備受壓力，又認為警方「亂咁告我、求其搵個罪嚟搞我」，但表示要冷靜過後才考慮會否追究。

【案件編號：WKCC3420、ESCC1029/20】