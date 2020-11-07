科大男涉校長論壇毆內地生 事主認不出施襲者

被告陳凱文（21歲）報稱科大學生，否認於2019年11月6日在香港科技大學賽馬會大堂，連同其他不知名者襲擊鄭燦迪，因而對鄭造成身體傷害。

因事主未有認出任何施襲者，昨未有到庭作供，控方在庭上讀出事主書面口供，稱當日下午5時，事主與女友在論壇聆聽講話。晚上7時許，事主與女友因要上課而提早離場，其間遭在場者包圍及責罵，包括鬧他們是「豬」。一名戴帽及口罩男子上前輕撞事主左膊後自行倒地，並有多人拳打事主。事主在保安護送下離開，發現腋下和下顎瘀傷、右眉骨流血，即晚到深圳治療。

控方靠影片指控 辯方質疑畫質差難辨認

控方表示，憑着多段新聞直播及閉路電視影片，透過對比片中其中一人的髮型、衣著及電話款式等，認為被告為其中一名施襲者，惟遭辯方質疑。

另外，22歲浸大編輯委員會學生記者鄧澤旻，今年5月初在中環IFC商場「和你Lunch 」舉行期間，涉一度拒讓警方搜背包及出示身分證，以及在被捕時猛烈掙扎，被控各一項阻差辦公及拒捕罪，昨在東區裁判法院提堂，暫毋須答辯，獲准保釋至明年1月8日再訊，以待辯方索取文件、法律意見及檢閱警方片段。

【案件編號：ESCC496、2359/20】

（反修例風暴）