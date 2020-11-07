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「私了」街坊 29歲3孩之母認暴動還押

【明報專訊】22歲科大生周梓樂去年11月在將軍澳停車場墮下逝世，同區富康花園其後有悼念集會，有住客投訴集會聲量過大，報警後落樓與悼念者理論，卻遭「私了」。兩名施襲者昨在區域法院承認各一項有意圖而傷人及暴動罪，其中一人已為人母，求情透露育有3名子女，兩子患過度活躍，她案發後更患精神分裂。法官先為她索精神科及背景報告，押後至11月27日判刑，其間兩名被告均還押。

求情稱患精神分裂 兩子患過度活躍

兩名被告為報稱無業女子黃鑫才（29歲）及的士司機陳明貴（58歲），兩人承認去年11月9日在將軍澳富康花園1座外與不知名者意圖使X受嚴重傷害而非法及惡意傷害X，以及同日同地與其他身分不詳的人參與暴動。

女被告黃鑫才一方求情透露，她育有3名子女，年紀最大的9歲，其中兩人患過度活躍症，稱子女現在「需要母親」；又稱被告對子女愛護有加，平日會上課學習照顧過度活躍症患者，有幼稚園老師亦撰求情信證明被告品格。辯方又說，女被告被捕後出現精神分裂，形容她因案件已「身敗名裂」，望法庭念在她有悔意輕判。

辯方申再索傷勢報告才判刑 官否決

被告陳明貴一方則求情說，被告在事件中曾勸X及示威者，在雙方之間調停，受酒精影響才參與襲擊，形容他案發時情緒失控，有違本性。辯方又稱，事主對於自身傷勢的供辭「主觀」，望法庭索取進一步傷勢報告才判刑。

法官胡雅文表示，即使法庭再索傷勢報告，其內容亦會參考被告口述，故認為再索報告意義不大，更會勾起事件，故否決辯方申請。

案情指出，案發日凌晨，大批示威者集結富康花園外，悼念逝世科大生周梓樂，其間大叫「香港人加油」及「黑警」等。事主X是富康花園居民，當晚被示威者叫喊聲吵醒，報警後落樓向示威者反映不滿，及說明天要上班。

X其後被超過20名示威者包圍，包括兩被告，第二被告捉着X不讓他離開，有人趁機推倒X及圍毆他，首被告3次踢X，次被告亦參與襲擊。警方其後到場，在附近拘捕兩被告。X在事件中身體多處受傷，頭皮需縫13針，額頭、左膝、左手、左肘等亦有瘀傷。

【案件編號：DCCC125/20】

（反修例風暴）

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