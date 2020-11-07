8泛民涉違特權法控15罪 容海恩陸頌雄或作證

暫毋須答辯 待終院是否批梁國雄案上訴

8名被告為立法會議員許智峯（38歲）、尹兆堅（51歲）、黃碧雲（61歲）、張超雄（63歲）、胡志偉（58歲），以及報稱區議員助理的朱凱廸（43歲）、報稱立法會議員助理的郭永健（33歲）、報稱網台主持的陳志全（48歲）。

案中8人均被指稱違反《立法會（權力及特權）條例》。除胡志偉外，案中其餘7名被告均被控藐視罪；除黃碧雲及張超雄外，案中其餘6人亦被控「干預、騷擾、抗拒或妨礙正在執行職責的立法會人員」罪。

控方稱準備好答辯 辯方：未收任何文件

控方表示準備好答辯，辯方表示8名被告「未收到任何文件」，又表示終審法院已排期明年2月，聽取涉及立法會前議員梁國雄「搶文件」一案，有關「藐視罪」的上訴許可聆訊，提出押後本案，獲裁判官批准。

有關藐視罪指稱，許智峯、尹兆堅、黃碧雲、張超雄、朱凱廸、郭永健、陳志全涉今年5月8日在立法會綜合大樓會議室1內，在立法會的委員會舉行會議時，引起擾亂，致令該委員會的會議程序中斷或相當可能中斷。

有關另一項控罪指出，胡志偉、許智峯、尹兆堅、朱凱廸、郭永健、陳志全涉今年5月8日在立法會綜合大樓會議室1內，干預、騷擾、抗拒或妨礙立法會保安人員劉健偉、呂金榮、董漢民、韋家強、麥偉志、簡廣榮。

據了解，控方指稱案中8人當日行為擾亂議會，均企圖衝向主席台與保安碰撞，一眾被告在委員會主席警告後，仍不願返回座位，更攀到高處示威。

其中，黃碧雲及張超雄沒有被指衝擊保安防線，惟黃被指使用揚聲器高叫口號，張則持續近半小時叫喊「李慧琼，你越權」。至於郭永健，他身處公眾席將645頁的《議事規則》拋至議會室內。

【案件編號：WKCC3842/20】