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律政司介入 撤私人檢控郭偉強 陳志全：包庇放生 郭：信當局審慎考慮

【明報專訊】人民力量陳志全早前向工聯會立法會議員郭偉強提出私人檢控，指稱今年5月立法會內務委員會主席選舉期間被郭拉跌倒地。案件早前再提訊時，郭偉強表明不認罪，陳志全昨（6日）在facebook表示，律政司來信決定介入私人檢控，透露將會不提證供（offer no evidence）起訴郭偉強，即陳志全檢控被撤回。

今年5月立法會內務委員會開會期間爆發衝突，時任人民力量議員陳志全遭工聯會郭偉強拉開，拖行數米，陳志全倒地，陳其後向郭提出私人檢控。陳志全昨午在facebook貼出律政司信件，律政司高級助理刑事檢控專員周天行在信中表示，律政司長根據《裁判官條例》第14條，決定介入本案。信件透露，律政司向法庭申請下周一（9日）下午開庭，處理控方不提證供起訴郭偉強一事，預計需時15分鐘，同時要求廢除原定的審前覆核。

本報昨向律政司查詢作有關決定的原因，律政司發言人表示，由於案件的司法程序未完，律政司不適宜評論。

涂謹申：有勝訴機會 律政司扼殺司法權利

陳志全在facebook表示，正與律師團隊商量下一步行動，形容律政司包庇及「放生」郭偉強。郭在facebook稱，相信律政司是經過審慎考慮、已從多方面思考而作有關決定，但仍要待裁判官最後裁決，現時一切仍言之尚早。

民主黨立法會議員、律師涂謹申批評，律政司介入案件是扼殺陳志全的司法權利，他認為案件有表面證據和合理的勝訴機會，質疑律政司「雙重標準」，傷害法治。

郭偉強被控本年5月8日，在立法會綜合大樓1號會議室，有意或罔顧後果地，致使陳志全意識到即時和不合法的人身暴力，因而襲擊他。案件9月14日再訊時，郭偉強表明不認罪，裁判官將案件押後至11月9日作審前覆核。

近期律政司介入多宗私人檢控案件，民主黨立法會議員許智峯較早前分別對去年11月11日在西灣河開槍的警員，以及去年10月在深水埗駕的士剷上行人路撞人的司機鄭國泉提出私人檢控，律政司今年8月介入和申請撤回檢控，在西九龍裁判法院獲批准。

【案件編號：ESS 12249/20】

相關字詞﹕普通襲擊 內會拉布 法治 律政司 郭偉強 陳志全 私人檢控

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