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公務員局：蔡玉玲非政府僱員 沒權限協助

【明報專訊】香港電台《鏗鏘集》編導蔡玉玲涉嫌查冊時作出虛假陳述被捕及起訴，案件下周二提堂。港台節目製作人員工會前日與管方開會，促請提供實質援助，但副廣播處長馮建業稱以現行制度，未能向自僱者提供法律援助。公務員事務局昨晚表明，對於服務提供者，由於不是政府僱員，該局沒權限批准提供任何給予政府僱員的福利、協助或支援予他們。

港台節目製作人員工會主席趙善恩昨在港台《千禧年代》表示，前日工會與管方開會，電視部、新聞部同事也在會上，追問管方如何向蔡玉玲提供實質協助。她引述副廣播處長馮建業稱，以現行制度未能向自僱者提供法律援助。馮稱會考慮能否豁免，他曾與律政司商討，但沒和公務員事務局討論，稱會處理。

馮建業稱曾與律政司商討

趙善恩稱，根據《公務員事務規例》，如港台要向律政司尋求支援，首先要公務員事務局長批准。她對於馮建業「連次序都調亂」，認為是敷衍同事，期望管方表現出誠意。她說，同事亦追問除了這些硬制度，還有無其他方法可幫助蔡玉玲，但馮沒正面回應；至會議尾聲，有同事感失望，認為管方「無情義」。

工會批敷衍 促高層法庭聲援

她希望高層下周二能到法庭聲援蔡，「看來不需要什麼批准吧」。工會強調管方可循多種方法表達誠意，盼管方「正面負起道義責任」。

本報向公務員事務局查詢，蔡玉玲被捕後，有否與港台溝通、局方能否提供任何援助、豁免《公務員事務規例》的限制是否可行。公務員事務局回覆稱，公務員如因執行職務而遭受與貪污無關的刑事檢控，或牽涉民事訴訟或出席正式研訊，可根據《公務員事務規例》經部門首長向該局申請法律援助。在接獲公務員的法律援助申請後，公務員事務局會根據個案情况、法律意見及相關部門首長的建議，審核有關申請。局方稱，對於服務提供者，由於不是政府僱員，該局沒權限批准提供任何給予政府僱員的福利、協助或支援予他們。

律政司：進司法程序不評論

本報亦向商經局及律政司查詢向蔡玉玲提供支援的可行性，商經局表示，所有政府部門的日常運作和管理由部門按既定的機制跟進和處理。律政司稱由於案件已進入司法程序，不宜評論。

相關字詞﹕香港電台 港台節目製作人員工會 港台 蔡玉玲

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