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入住「校舍過渡屋」 劏房户環境家庭皆改善

【明報專訊】樂善堂推行的全港首個改建校舍作「過渡社會房屋」項目，由待重建的樂善堂小學改成51個過渡房屋單位，近月已開始入伙。有單親住戶一家三口原居100平方呎劏房，空間狹小頻起爭拗，疫情下戶主失業令生活更艱難，幸搬來後居住面積倍增，生活及家庭關係亦有改善。

原迫百呎 需廁所煮飯

陳女士和14歲兒子及12歲女兒本居於新蒲崗約100平方呎劏房，月租逾7000元，任售貨員的她在疫情下不幸失業。她形容當時環境惡劣，要在廁所煮飯，天花板更會跌灰到食物，亦試過有人洗澡同時煮飯，因電力超負荷令電線出煙，相當危險。

家人脾氣減 「搬來才像個家」

一家三口今年10月搬到樂善堂小學約200呎單位居住，陳女士複述兒子曾說「搬入來才是一個家」。她稱，過去因空間問題，兄妹無法一同做功課，亦不時爭吵，女兒在家亦寡言，現在關係大大改善，女兒更主動佈置新居。

陳女士自言過去經常發脾氣，現在已改善不少。她稱已輪候公屋5年，期望兩年後租約期滿時可上樓。

樂善堂總幹事劉愛詩表示，入住者皆為基層劏房住戶，不少都育有小孩，而小學本來空間較大，改裝後提供籃球場等共用空間，活動範圍可讓小孩舒展身心，即使疫情下亦毋須困在家中，她亦期望疫情緩和後可與社區分享共用空間。

課室本無廚廁 跨部門協調處理

將校舍改為住屋，劉愛詩稱因課室本無廚廁，處理喉管和消防設備都遇到技術問題，幸獲運房局協調渠務署、消防處及中電才得以處理。她形容申請反應熱烈，一周內收到500多個申請。

項目獲關愛基金撥款約1500萬元，劉稱現時住戶租約為兩年期，仍要視乎申請重建進度，期望可提供5年住屋期。

宋皇臺組合屋料明年次季入伙

樂善堂曾以住宅單位、校舍及組合屋形式改裝或建造過渡房屋，位於宋皇臺道的組合屋項目亦預計明年第二季可以入伙。

劉愛詩認為，以住宅單位改裝形式能最快提供單位，僅一兩個月就可讓住戶入伙，組合屋因要進行地基工程，約需9個月至1年；而改裝校舍每個單位成本約30萬元，較組合屋每個50萬元便宜，但組合屋較環保可使用更長年期。

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