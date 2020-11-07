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批今期多單位「細過公屋」 綠表戶乏興趣

【明報專訊】今期綠置居滯銷，單位面積是主因之一，有現居觀塘翠屏邨的一家三口住戶批評綠置居設計「不接地氣」，「單位建築面積僅約280平方呎，七成實用面積計算，比現居公屋單位更細」，因此未有申請。另有牛頭角上邨居民稱綠置居面積太細但價格不便宜，日後亦未必認購，反而對居屋更有興趣。

陳女士一家三口現居翠屏邨，單位實用積約300平方呎，惟客廳、廚房、廁所經常漏水，石屎剝落，屢次要求調遷不果。她於2018年申請綠置居麗翠苑，但未能中籤，而今期的柴灣蝶翠苑、青衣青富苑，她則嫌單位面積太細，「比現居的公屋單位更細」。

陳女士的丈夫亦批評綠置居設計「不接地氣」，「兩公婆加一個仔女，實用面積200幾呎的話，實在太細了」。但他稱綠置居價格始終比居屋便宜，往後仍會申請，但只會選300多平方呎的單位。

嫌地段差不算平 寧揀居屋

60歲蕭先生2018年時申請長沙灣麗翠苑，後來嫌地段不太理想，且單位面積太細，故未有認購。他現與30多歲的兒子同住牛頭角上邨，兒子計劃結婚後亦同住，故200多平方呎綠置居單位不太合適，「200幾呎的話，與現在住的公屋有何分別？」他說綠置居單位偏細，但價錢不算便宜，日後亦未必認購，反而對居屋更有興趣。

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