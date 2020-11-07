單身揀樓連日逾七成甩底 委員料或賣剩千伙

【明報專訊】今期「綠置居」銷售反應持續欠佳，排在家庭後的單身申請者本周起可揀樓，購買意欲仍低，連續5日缺席率高逾七成，累計只售出192伙，佔獲邀到場揀樓者總數不足四分之一，尚餘1554個單位。有房委會委員估計，今期最終或賣剩500至逾千個單位。
家庭揀樓剩1746單位
超單身者配額3倍
今期推售包括柴灣蝶翠苑和青衣青富苑等3710個單位，6月29日起開始揀樓，雖因疫情一度暫停，截至上月底約3.8萬個家庭申請者完成揀樓後，仍賣剩1746個單位，較原分配單身者申購的400個單位配額多逾3倍，是綠置居恆常化以來首次出現供單身者揀選單位數量多於預留配額。剩餘單位中，約840多個為面積180多平方呎或以下的細單位，這批單位銷售反應亦最差。
房委會本周一起安排約1萬個單身申請者分批揀樓，過去5日每日安排約170人到場，惟房屋署資料顯示，連日缺席比率逾七成，而每日售出單位介乎33至43個，近兩日更只有33和35個。
房委會委員柯創盛表示，不論居屋或綠置居的綠表申請者，向來都較揀擇，因剩餘單位面積太小，無法為準買家提供改善居住環境的效果，相信及後揀樓缺席率會趨升，最終或有逾1000個單位未能售出。另一委員招國偉則稱，今期單位太細，對綠表吸引力有限，加上疫情影響，預料賣剩單位會達500個。