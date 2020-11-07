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綠置居滯銷 房委委員促下期減售 原擬推4700伙 房署：蒐數據再討論

【明報專訊】政府計劃下期綠置居推售4700個單位安排或存變數。有房委會委員在昨午集思會關注今期綠置居滯銷，恐最終賣剩數百至逾千伙（見另稿）；由於未來一年連同下期綠置居，或多達逾8000個資助出售單位供綠表申請者購買，擔心出現囤積而影響公屋輪候時間，要求調低下期綠置居單位數目；並引述房屋署高層稱將收集數據後全面檢討，之後交回房委會資助小組討論。

有房委會前資深委員指出，2017年綠置居計劃恆常化時，已有委員關注一旦滯銷該如何處理，但當局只表示把賣剩單位撥入下一期重售，並無其他應對方案。

身兼房委會主席的運輸及房屋局長陳帆上月10日發表網誌，預告未來數月將有4700個綠置居單位出售。然而，今期綠置居銷售反應欠佳，倘最終賣剩不少單位，下期綠置居推售單位或逾5000個以上，比今期3710個單位多三成以上，是歷來最多。

無法出租促銷 賣剩丟空礙上樓

房委會委員柯創盛及招國偉昨日在集思會上均表達對綠置居滯銷的關注，並促請當局考慮下調下期綠置居推售單位數目。柯創盛引述與會的房屋署長唐智強表示，會收集數據後全面檢討，之後交回資助小組討論。柯創盛又稱，根據現時綠置居政策，賣剩單位無法轉為出租公屋，亦不能減價促銷或開放予白表申請者購買，倘無法出售則只有長期丟空，對公營房屋資源造成浪費，認為房委會必須正視。

尚有居屋租置 憂綠表難全吸

身兼公屋聯會總幹事的招國偉則表示，未來一年不計今期綠置居的賣剩單位，綠表可申購單位包括今期居屋約2800伙（今期居屋7000伙的四成綠表單位配額）、下期綠置居4700伙及最少640個已回收的租置公屋單位，合共逾8000伙，綠表能否全數吸納成疑，若加上數百個綠置居貨尾，恐出現大量囤積單位。

招國偉更稱，下期綠置居屋苑選址亦可能令囤積問題惡化，除非選擇項目單位多位處市區，否則如推售屯門或青衣項目，在疫情及經濟未改善下，綠表放棄購買情况只會持續。

前委員：早關注滯銷

政府只謂撥下期

一名房委會前資深委員向本報表示，2017年特首《施政報告》提出綠置居計劃恆常化，以及把火炭4800個公屋改作綠置居出售，當年委員已關注滯銷的後續安排；而房屋署當時只提出賣剩單位撥入下一期重售，他認為綠置居一直欠缺比較深入的政策性討論。該前委員警告，今期綠置居兩項目因屬樓花，問題並未浮現，但若建成後仍未售出，便會出現囤積情况，直接影響平均輪候公屋時間，政府不可坐視不理。

房委會：推想最後情况尚早

本報昨向房委會查詢制訂綠置居銷售安排時，有否考慮過長期未能售出貨尾單位的處置問題，房委會發言人回應稱，今期綠置居正在選樓階段，現時推想最後銷售情况為時尚早。

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