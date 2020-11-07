林鄭：不打壓新聞自由 從業員需守法

林鄭月娥昨在北京見記者，被問到蔡玉玲案會否影響本港的新聞自由和報道、當局是否選擇性執法。她否認有選擇性的執法或檢控，稱香港是依法辦事的地方，「法治是我們的根基，在法律面前人人平等」，呼籲公衆放心。她說個案已進入司法程序，不便評論，但稱政府不會打壓新聞自由，強調新聞從業員需要守法。

另外，就港區國安法生效超過4個月，林太表示國家制定國安法「目標是防範、制止、懲治，防範是非常重要的」，她稱現時本港已沒有大型暴力事件發生，認為國安法非常有效。她又表示，有了穩定的環境，本港便可聚焦經濟發展、改善民生。

泛民促張建宗到立會交代蔡玉玲被捕

立法會內務委員會昨召開會議，公民黨郭家麒稱公衆關注警方高調拘捕蔡玉玲，批評政府「鬼祟」刪走車牌查冊申請表內「其他」用途的選項，認為事件非單一部門所能處理，要求政務司長張建宗出席特別內委會，交代蔡玉玲被捕一事。