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林鄭：不打壓新聞自由 從業員需守法

【明報專訊】香港電台《鏗鏘集》編導蔡玉玲被捕及起訴，特首林鄭月娥昨日被問及事件時表示，新聞自由受《基本法》保障，政府不會打壓新聞自由，但強調新聞從業員需要守法。另外，回應《港區國安法》生效逾4個月，她說香港已恢復穩定，認為國安法非常有效，具震懾作用。公民黨郭家麒昨在立法會內會要求政務司長張建宗到立法會交代蔡玉玲被捕一事。

林鄭月娥昨在北京見記者，被問到蔡玉玲案會否影響本港的新聞自由和報道、當局是否選擇性執法。她否認有選擇性的執法或檢控，稱香港是依法辦事的地方，「法治是我們的根基，在法律面前人人平等」，呼籲公衆放心。她說個案已進入司法程序，不便評論，但稱政府不會打壓新聞自由，強調新聞從業員需要守法。

另外，就港區國安法生效超過4個月，林太表示國家制定國安法「目標是防範、制止、懲治，防範是非常重要的」，她稱現時本港已沒有大型暴力事件發生，認為國安法非常有效。她又表示，有了穩定的環境，本港便可聚焦經濟發展、改善民生。

泛民促張建宗到立會交代蔡玉玲被捕

立法會內務委員會昨召開會議，公民黨郭家麒稱公衆關注警方高調拘捕蔡玉玲，批評政府「鬼祟」刪走車牌查冊申請表內「其他」用途的選項，認為事件非單一部門所能處理，要求政務司長張建宗出席特別內委會，交代蔡玉玲被捕一事。

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