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爭通關免14日檢疫 林鄭：港防疫要再努力

【明報專訊】特首林鄭月娥昨日稱，在北京有向國家衛生健康委員會匯報香港在防疫抗疫上的努力，她向中央反映香港各界對早日免除入境14日強制檢疫、兩地人員可以往來，有強烈訴求。她稱最終問題是香港的抗疫防疫工作要做得更嚴格，未能交代何時可做到目標以通關，香港要繼續努力才能達到可解除14天檢疫安排的標準。澳門經濟財政司長李偉農昨日在澳門立法會會議上提到，若疫情受控，港澳之間有條件於明年第2或第3季恢復往來。

林太稱，中央非常關注香港相關工作，近日食衛局長陳肇始亦再次推出外防輸入措施，內防擴散方面會加強對病毒的檢測，如工夫做得好，基於中央對香港的支持，相信定會積極考慮放寬檢疫要求通關。有內地傳媒問到，內地很多反對放寬豁免14天檢疫安排的聲音，林太稱兩地政府必須在保障兩地人民健康前提下，才會解除14天檢疫，希望內地居民放心，「我們不會隨意因為香港經濟、居民訴求，不理會內地居民的健康」。

姚思榮：通關無期 經濟難復蘇

旅遊界議員姚思榮表示，林太未能帶來通關時間表是預期之內，因香港疫情未控制，內地仍有憂慮；如未能通關、香港未能全面加入內地的內循環的話，香港經濟難復蘇。他期待林太未來提出方向性意見，如本地無不明源頭個案便可通關。港區人代、實政圓桌議員田北辰反問，一日未通關，香港如何融入國家發展大局，冀香港每日本地個案控制在單位數，以便早日有通關日期。

相關字詞﹕林鄭月娥 姚思榮 健康碼

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