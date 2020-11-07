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訪京成果暫不透露 月底施政報告交代

【明報專訊】林鄭月娥見記者時說，已就防疫、恢復經濟和紓解民困3方面，向中央提出政策支持香港，主要是提升和鞏固香港國際金融中心、航空樞紐和創新中心的建議，亦包括大灣區建設。她說，國務院副總理韓正早前親示港澳辦主任夏寶龍、國務院副秘書長丁學東召開中央部委會議，專題研究討論香港措施，但她說暫不能透露具體內容和此行成果，希望在11月底《施政報告》公布交代。

林太表示，今日會到廣州和深圳與兩地領導見面，討論深化合作項目。被問到有否與國家民航局討論國泰港龍航空停運後的航權問題，她稱在航空業重創下，希望向民航局介紹本港民航事業發展，以及香港國際機場如何鞏固和提升作為國際航空樞紐。

議員盼航權開放灣區航企 中央協調機場分工

航運交通界議員易志明表示，特區政府收回港龍的航權重新分配，不認為國泰航空可以全取有關航權，認為可開放予大灣區的航空公司申請。他希望日後香港國際機場繼續保持國際航空樞紐角色，但要由中央協調令大灣區5個機場的分工，不要惡性競爭，例如香港與珠海機場協作可做得更好，對方做內地航線，香港做國際線，兩者合作在高端貨運上利用港珠澳大橋做藥品、冷鏈物流，但需簡化報關手續。

創科方面，前海管理局香港事務首席聯絡官、港區人代洪為民認為，香港在大灣區、以至國家創科方面，最大貢獻是人才、基礎科研，相信中央知道香港強項，他認為將來香港應進一步推出措施，吸引美國的亞裔及華裔科學家來港發展。

金融界議員陳振英稱，期望林太此行獲中央批准早日啟動理財通，提供遠程開戶、遠程介紹產品，此外香港可作為「數字人民幣」境外試點等。

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