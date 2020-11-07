韓正囑香港把握國家大局找更好定位 劉兆佳：反映中央感融入國家未夠積極

獲讚在中央領導下克難

林鄭：不感韓認為未夠積極

全國港澳研究會副會長劉兆佳表示，韓正是強調近年中央在香港發展扮演主導角色，中央主動出手匡扶香港發展和恢復穩定，單靠特區無論怎樣迎難而上都無法做到。他又認為，韓正說話反映中央認為香港在過去融入國家發展大局態度不夠積極，要繼續督促。林鄭月娥昨稱無感覺到韓正是認為香港在融入國家發展大局未夠積極。

主管港澳事務的韓正昨早在釣魚台國賓館接見林鄭月娥一行人，出席會面的包括港澳辦主任夏寶龍、國務院副秘書長丁學東、港澳辦常務副主任張曉明、中聯辦主任駱惠寧等。

韓正盼港「十四五」發揮優勢 防疫頭等大事

韓正在會上表示，堅定支持特首林鄭月娥、特區政府依法施政，他又聽說中央各部門與特區政府的溝通「都是好消息」，各部門都大力支持香港特首和特區政府，在很多方面給了很多很好的意見、政策。他期望香港於十四五規劃中，把握好國家發展大局，充分發揮香港自身優勢，找到更好的定位，將香港發展得更好。林太稱，今次聯同5名局長訪京，正要展示本港要融入國家發展大局的範圍非常廣泛，又表示深深感受到中央對香港的支持。

新華社昨晚出稿，引述韓正稱希望香港把疫情防控「作為頭等大事來抓」，嚴格落實常態化疫情防控措施，統籌做好經濟恢復工作；解決好當前的民生問題，也要明確目標和方向，逐步解決制約香港長遠發展的瓶頸。

林鄭：見6部委 融入國家發展「信心一票」

林鄭月娥昨午在駐京辦總結北京行程，稱過去兩日與發改委、商務部、科學技術部、中證監、民航局和衛健委6個部委的領導開會，中央高度重視今次特區官員訪京。被問到韓正昨早講話是否認為香港在融入國家發展大局未夠積極，她稱沒有這樣的感覺，因與6個部委的「一把手」會面已是「為香港融入國家發展大局投下信心一票」，強調特區一定會用好中央對香港的信任、國家發展帶來的種種機遇，推動香港經濟和社會發展。林太昨晚轉到廣州，今日分別訪問廣州和深圳，與廣東省及深圳市領導會面。

胡志偉：無謂猜測說法 只感當林鄭「妹仔」

田北辰：很多事中央不出手擺不平

對於韓正強調「在中央堅強領導下」特區政府克服各種困難，民主派會議召集人、民主黨主席胡志偉稱無謂猜測韓正說法，而他只感到韓正當林鄭月娥是「妹仔」，認為她聽黨話，但此對香港來說不是好的信號，因林太代表特區政府的第一把手，要緊跟中央意旨處理香港事務。他批評，林太是將香港未來押注在大灣區，放棄自身優勢如法治、高度自治、言論自由等。

港區人代田北辰認為，的確有很多事中央不出手便不能擺平，如去年的反修例事件，而《港區國安法》也是由中央出手制訂。

劉兆佳分析，近年中央在香港發展扮演主導角色，如去年四中全會制定一套應對香港新情况和國際新形勢、香港積極負起維護國家安全責任的機制等。他說，現時香港社會仍缺乏共識，甚至對融入國家發展大局有抗拒，包括主流反對派；雖然香港已建成港珠澳大橋、廣深港高鐵，以及促進兩地金融互通等，但相對不是取得很大成績，特別是在法律對接、專業資格互認，在港推動人才培訓和教育工作方面都做得不是很夠。他認為香港要根據國內外形勢改變，利用自身優勢找到更好定位。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676