港聞

港聞二

【Emily】梁君彥李慧琼心繫美國大選

【明報專訊】美國大選噚日繼續點票，好多香港人都好緊張，關注最終勝出嘅係拜登定特朗普，立法會議員當然唔例外。立法會噚日繼續大會，Emily發現不論立法會主席梁君彥定代理主席李慧琼，主持會議時都開住美國大選實時點票結果，唔通兩人都一心二用，主持會議之餘亦跟進最新情况？

鄺仔問到 梁君彥：我唔係睇緊

民主黨鄺俊宇就直情問埋出口。噚日法案三讀期間，梁君彥話鄺俊宇嘅發言離題，鄺仔就反問主席：「美國總統大選都同我哋冇乜關係，點解你隔籬部電腦要睇住美國總統大選嘅實時報道呢？」梁君彥就話自己唔係睇緊美國大選。

張崑陽寫文澄清舞弊爭議

鄭錦滿「挑機」被鬧變色龍

唔止立法會，政圈亦有討論大選結果。其中，前「民間外交網絡」發言人張崑陽（Sunny）噚日喺facebook發文，澄清3個有關美國大選嘅爭議說法，話雖然今次大選的確有疑點，但認為部分地方投票率超過100%等問題，唔足以證明選舉有舞弊，甚至有誤導成分。熱血公民鄭錦滿喺一個群組轉貼張崑陽文章，話「抗爭派幫你FC（核實）澄清所有質疑選舉舞弊嘅訊息」。

Sunny認為鄭錦滿「單單打打」，喺個人facebook帳戶叫鄭錦滿有咩直接同佢講，話自己寫得篇文出來，就預咗有人唔鍾意，又批評鄭錦滿係「忘恩負義嘅政治變色龍」。

相關字詞﹕梁君彥 立法會 美國大選

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