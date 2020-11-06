【Emily】梁君彥李慧琼心繫美國大選

鄺仔問到 梁君彥：我唔係睇緊

民主黨鄺俊宇就直情問埋出口。噚日法案三讀期間，梁君彥話鄺俊宇嘅發言離題，鄺仔就反問主席：「美國總統大選都同我哋冇乜關係，點解你隔籬部電腦要睇住美國總統大選嘅實時報道呢？」梁君彥就話自己唔係睇緊美國大選。

張崑陽寫文澄清舞弊爭議

鄭錦滿「挑機」被鬧變色龍

唔止立法會，政圈亦有討論大選結果。其中，前「民間外交網絡」發言人張崑陽（Sunny）噚日喺facebook發文，澄清3個有關美國大選嘅爭議說法，話雖然今次大選的確有疑點，但認為部分地方投票率超過100%等問題，唔足以證明選舉有舞弊，甚至有誤導成分。熱血公民鄭錦滿喺一個群組轉貼張崑陽文章，話「抗爭派幫你FC（核實）澄清所有質疑選舉舞弊嘅訊息」。

Sunny認為鄭錦滿「單單打打」，喺個人facebook帳戶叫鄭錦滿有咩直接同佢講，話自己寫得篇文出來，就預咗有人唔鍾意，又批評鄭錦滿係「忘恩負義嘅政治變色龍」。