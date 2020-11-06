精神科醫生控31年前非禮少女

辯方質疑幻想 事主否認

報稱醫生的被告林楚明（78歲，圖）由資深大律師郭棟明代表，他否認於1989年某日在旺角長榮大廈單位猥褻侵犯女子X。

現年47歲的事主X在屏風後作供稱，案發時她就讀中四，因考試壓力而失眠，學校教師介紹被告給她。數日後，X在母親陪同下到被告診所，但護士只准X一人進入診症室。

X進入診症室後，先向被告講述失眠情况，當時被告坐在她正前方，其後被告要求X揭起上衣，X以為他檢查心肺，但揭起衣服後，被告突然拉高她的胸圍，直視她的胸部數秒，放回胸圍後便叫她離開。她形容當時「好驚、唔識反應」，出去後將事件告知母親，但母親不懂處理，付款後便離去。她前年尋求風雨蘭協助，並在他們陪同下報警。

被指拉高病人胸圍

辯方質疑X為何不向教師揭發事件，X稱「嗰時細個唔識，我覺得好尷尬」。辯方向X指出，她在口供稱「被告用手摸她胸部底部位置約幾十秒」，與庭上證供不符，質疑根本無發生非禮，事情是她幻想出來的，X否認指控。

事主母親Y亦有出庭作供，她稱女兒因此事痛苦多年，兩年前在新聞上得悉有類似檢控個案，遂決定報警。聆訊今續。

【案件編號：WKCC1141/20】