精神科醫生控31年前非禮少女

【明報專訊】七旬精神科男醫生涉31年前診症時，非禮一名當時16歲的女學生，多年後女事主尋求支援性暴力受害人的非政府組織「風雨蘭」協助，兩年前報警。醫生被控一項非禮罪，案件昨在西九龍裁判法院開審。事主供稱當年因考試壓力失眠向被告求診，惟對方突然拉高其胸圍。辯方則稱事主庭上作供與口供不符，質疑事件純屬她自己幻想，事主否認指控。
辯方質疑幻想 事主否認
報稱醫生的被告林楚明（78歲，圖）由資深大律師郭棟明代表，他否認於1989年某日在旺角長榮大廈單位猥褻侵犯女子X。
現年47歲的事主X在屏風後作供稱，案發時她就讀中四，因考試壓力而失眠，學校教師介紹被告給她。數日後，X在母親陪同下到被告診所，但護士只准X一人進入診症室。
X進入診症室後，先向被告講述失眠情况，當時被告坐在她正前方，其後被告要求X揭起上衣，X以為他檢查心肺，但揭起衣服後，被告突然拉高她的胸圍，直視她的胸部數秒，放回胸圍後便叫她離開。她形容當時「好驚、唔識反應」，出去後將事件告知母親，但母親不懂處理，付款後便離去。她前年尋求風雨蘭協助，並在他們陪同下報警。
被指拉高病人胸圍
辯方質疑X為何不向教師揭發事件，X稱「嗰時細個唔識，我覺得好尷尬」。辯方向X指出，她在口供稱「被告用手摸她胸部底部位置約幾十秒」，與庭上證供不符，質疑根本無發生非禮，事情是她幻想出來的，X否認指控。
事主母親Y亦有出庭作供，她稱女兒因此事痛苦多年，兩年前在新聞上得悉有類似檢控個案，遂決定報警。聆訊今續。