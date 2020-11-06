試鏡為名狎4女 「教練」認罪

被告梁輝武（33歲）任職物業管理公司文員。辯方求情稱，被告願向事主致歉，且他選擇認罪，可免卻事主出庭作供，需承受不必要折磨。

聲稱招電影演員 摸胸下體壓臀

案情指出，被告今年3月在facebook刊登招聘廣告，聲稱為製作公司招募女演員。4名17至30歲的事主對演員工作有興趣，便主動聯絡被告。一個月後，被告向事主A（17歲）聲稱將拍攝一套以末日為主題的電影，A不虞有詐，赴約到沙田公園試鏡。試鏡當日，被告以示範拳擊動作為名，趁機擁抱A、摸其胸部及小腹等，A最終逃走。

5月初被告向另外3名事主重施故技。其中，被告曾將下體壓向事主B（29歲）的臀部，令B感到被告陽具勃起。被告亦聲稱將開拍一套浪漫電影，問B是否願意和他接吻，B受驚拒絕後逃跑。

4名事主及後從社交媒體發現，有帖文指被告屢次假借試鏡非禮女性，遂向警方報案。警方接報調查，今年5月上門拘捕被告。

無教練資格 製作公司指無授權招募

警誡之下，被告自稱為柔術和跆拳道教練，警方調查發現被告接受過相關訓練，包括參加工聯會的跆拳道課程，但無教練資格。被告亦聲稱與一名製作公司負責人有合作關係，惟對方否認授權被告招募演員。

【案件編號：STCC1147/20】