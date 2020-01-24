卧底年半 搗黑幫拘153人 最小15歲 兩頭目被捕

打擊元朗大埔勢力

被捕102男51女，年齡15至72歲，涉嫌干犯與黑社會有關的罪行，包括以三合會社團成員身分行事、自稱三合會社團成員、傷人、販毒及藏有攻擊性武器等，其中最小的15歲少年涉嫌傷人被捕。據了解，卧底行動主要針對黑社會和勝和於元朗及大埔的分支勢力，其中上水頭目「白頭福」及元朗頭目「姑爺偉」亦被捕。

新界北總區反黑組總督察梁羽東表示，警方自去年6月起展開名為「截擊」的臥底行動，派出臥底滲透一個活躍於新界北的黑幫團伙，卧底探員經過長達一年半蒐證，警方在上月16日至昨日期間，突擊搜查多處地點，拘捕153人。行動亦檢獲大批武器、毒品、販毒工具、賭具、酒精飲品及於非法油站檢獲3.1萬升柴油，當中檢獲的賭款、酒精飲品及柴油總值約50萬元。

新界北總區反黑組高級督察戴玉麟表示，行動中警方搗破由該黑社會操控的4個非法賭檔、3間無牌酒吧、一間足浴店作掩飾的色情場所及一間無牌按摩院。涉案非法場所大多位於人煙稀少工廈或「三無」唐樓，單位裝有隔音設備及大量閉路電視監察，只招待熟人或經介紹的客人，以避開警方追查。

賭檔放債 年息1140厘

此外，警方發現涉案黑社會成員利用非法賭檔內向賭客「放數」，貸款先扣除兩成行政費，欠單沒詳列利率及設有多項不合理條款，包括要一次過還清本金，如無力還清需每7日償還本金兩成作利息，以此推算年利率高達1140厘，與法例規定最高年利率60厘，高出19倍。同時亦會以非法手段追債，包括滋擾、淋油及威脅人身安全等。警方亦與消防處採取聯合行動搗破兩個非法油站。