數碼港3200萬注5初企 吸近4億共同投資

數碼港投資創業基金主要向旗下初創企業作前期投資，即Pre-A輪或A輪，每次規模上限約2000萬元。今年1月至9月基金向4間金融科技公司：AI投資顧問Aqumon、提供私募融資平台的CapBridge、以區塊鏈技術支援的醫保索償的醫結（MediConCen）、虛擬保險公司OneDegree，以及1間人力資源管理科技初企GetLinks，共注資約3200萬元，帶動額外約3.9億元共同投資，總融資額達4.26億元。

數碼港料自身帶頭 吸引其他投資者

陳思源表示，5公司疫情前已計劃籌募資金，疫情期間不少投資者觀望，但他們都並非缺資金。為免有質素的初創公司資金斷鏈，數碼港向投資者網絡介紹，相信是數碼港出資，吸引投資者願意下投資決定。

基金累計批出約1.24億港元予17個項目，陳思源表示，17個項目業務發展良好，均已升值，但數碼港暫未考慮退出，以免予市場錯誤信息。他相信，董事局會商討為基金加碼注資，以投資更多項目。由數碼港主辦一連兩日的「創業投資論壇」前日結束，吸引逾1700人參與，為投資者及初創企業安排逾250場一對一會面；互動平台由10月21日開放至今，總瀏覽量逾9.7萬次。

明報記者