港聞

港聞二

數碼港3200萬注5初企 吸近4億共同投資

【明報專訊】數碼港2016年撥款2億元成立投資創業基金，主要向數碼港初創企業作前期投資。數碼港主席林家禮表示，基金今年首9個月向5間初企注資3200萬元，並吸引近4億元共同投資，比率為1:12，較歷年平均比率的1:6高一倍。數碼港公眾使命總監陳思源表示，疫情令投資者更謹慎及「揀擇」，但他們不缺資金，相信基金起到帶頭作用，促成投資決定。

數碼港投資創業基金主要向旗下初創企業作前期投資，即Pre-A輪或A輪，每次規模上限約2000萬元。今年1月至9月基金向4間金融科技公司：AI投資顧問Aqumon、提供私募融資平台的CapBridge、以區塊鏈技術支援的醫保索償的醫結（MediConCen）、虛擬保險公司OneDegree，以及1間人力資源管理科技初企GetLinks，共注資約3200萬元，帶動額外約3.9億元共同投資，總融資額達4.26億元。

數碼港料自身帶頭 吸引其他投資者

陳思源表示，5公司疫情前已計劃籌募資金，疫情期間不少投資者觀望，但他們都並非缺資金。為免有質素的初創公司資金斷鏈，數碼港向投資者網絡介紹，相信是數碼港出資，吸引投資者願意下投資決定。

基金累計批出約1.24億港元予17個項目，陳思源表示，17個項目業務發展良好，均已升值，但數碼港暫未考慮退出，以免予市場錯誤信息。他相信，董事局會商討為基金加碼注資，以投資更多項目。由數碼港主辦一連兩日的「創業投資論壇」前日結束，吸引逾1700人參與，為投資者及初創企業安排逾250場一對一會面；互動平台由10月21日開放至今，總瀏覽量逾9.7萬次。

明報記者

相關字詞﹕數碼港投資創業基金 網絡安全 金融科技 數碼港 創科線 創科線

上 / 下一篇新聞

助蔡玉玲申律政司支援 副廣播處長跟進 按例僅支援公務員 港台工會籲豁免
助蔡玉玲申律政司支援 副廣播處長跟進 按例僅支援公務員 港台工會籲豁免
傳媒組織抗議警打壓 促查冊設「新聞用途」選項
傳媒組織抗議警打壓 促查冊設「新聞用途」選項
公廁採訪稱遭警襲擊 拒保網媒記者再被捕
公廁採訪稱遭警襲擊 拒保網媒記者再被捕
生意跌三成 燈飾大王：未試過咁清閒 聖誕燈飾勢褪色 市民打卡「苦中作樂」
生意跌三成 燈飾大王：未試過咁清閒 聖誕燈飾勢褪色 市民打卡「苦中作樂」
飛機維修員確診 傳染期送子赴5球場練波
飛機維修員確診 傳染期送子赴5球場練波
檢測站收240元「好平」 承辦商：每日少於400人即蝕
檢測站收240元「好平」 承辦商：每日少於400人即蝕
14校爆上呼吸道感染 涉122人
14校爆上呼吸道感染 涉122人
印度客赴內地須驗核酸加抗體 何栢良促港參考 張竹君稱檢視
印度客赴內地須驗核酸加抗體 何栢良促港參考 張竹君稱檢視
學生會紀念圍中大 校方促撤海報 中大指宣傳內容或違法 海報見「光時」旗部分口號
學生會紀念圍中大 校方促撤海報 中大指宣傳內容或違法 海報見「光時」旗部分口號
圍理大哈薩克生涉圖點燃汽油彈 控方認未撿涉事火機
圍理大哈薩克生涉圖點燃汽油彈 控方認未撿涉事火機
廚師大三罷鐵罐擲馬路囚55天
廚師大三罷鐵罐擲馬路囚55天
涉防線前坐下 人力錢寶芬被控阻差
涉防線前坐下 人力錢寶芬被控阻差
國泰：逾九成機組人員簽新約 員工心淡 擬邊做邊覓職轉行
國泰：逾九成機組人員簽新約 員工心淡 擬邊做邊覓職轉行
涉洗錢2億 拘11人 一為警員
涉洗錢2億 拘11人 一為警員
劃一假期續無共識 勞方斥處長傲慢
劃一假期續無共識 勞方斥處長傲慢
南丫海難3「失誤」海事人員升職 涂謹申氣憤
南丫海難3「失誤」海事人員升職 涂謹申氣憤
稱議員點人數沒善用時間 梁君彥三劃線限辯論過修例
稱議員點人數沒善用時間 梁君彥三劃線限辯論過修例
國安熱線啓用 首日接千信息
國安熱線啓用 首日接千信息
醫局兩聯網總監明年退休 羅思偉改任基因中心總裁
醫局兩聯網總監明年退休 羅思偉改任基因中心總裁
研究：三跑海堤太滑 海洋生物難依附 城大倡打磨組件增凹凸
研究：三跑海堤太滑 海洋生物難依附 城大倡打磨組件增凹凸
瑪麗預約分娩 疫下一半人甩底
瑪麗預約分娩 疫下一半人甩底
進智400小巴噴抗新冠病毒塗層
進智400小巴噴抗新冠病毒塗層
127間內地高校招收港生
127間內地高校招收港生
卧底年半 搗黑幫拘153人 最小15歲 兩頭目被捕
卧底年半 搗黑幫拘153人 最小15歲 兩頭目被捕
試鏡為名狎4女 「教練」認罪
試鏡為名狎4女 「教練」認罪
精神科醫生控31年前非禮少女
精神科醫生控31年前非禮少女
食肆娛樂場所反罪惡 拘64人
食肆娛樂場所反罪惡 拘64人
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】梁君彥李慧琼心繫美國大選
【Emily】梁君彥李慧琼心繫美國大選
【Emily】工展會下月開鑼 無試飲試食
【Emily】工展會下月開鑼 無試飲試食
【Emily】生日被揭食美心蛋糕 鄭松泰：係啊好食
【Emily】生日被揭食美心蛋糕 鄭松泰：係啊好食
【Emily】葉劉EQ齊齊病 安全起見做檢測
【Emily】葉劉EQ齊齊病 安全起見做檢測
【Emily】阿廷成功爭取 團體停止梧桐河放生
【Emily】阿廷成功爭取 團體停止梧桐河放生
【Emily】打卡熱點壁畫村 出自老友記手筆
【Emily】打卡熱點壁畫村 出自老友記手筆