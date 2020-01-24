進智400小巴噴抗新冠病毒塗層

經營多條專線小巴路線的進智公交主席黃靈新表示，疫情令不少市民留在家中工作，交通需求減少，旗下載客量在疫情嚴峻時減少三成。他說公司為確保員工及乘客健康，正在400架小巴陸續採用由劼科生物科技（GERMAGIC）供應的抗病毒塗層系列產品，包括在車廂內噴灑長效抗病毒塗層及在車內冷氣加上殺菌濾網貼，亦會在車門附近加設不含酒精搓手液，鼓勵乘客使用。他預料全線小巴可於一至兩周內完成噴灑塗層及加貼濾網貼工序。

供應商：可殺滅99.9%新冠病毒

供應商劼科生物科技（香港）有限公司共同創始人洪思聰表示，進智為首間公共交通工具營運商在車內冷氣過濾網加上殺菌濾網貼，從而將病毒在通過濾網時殺滅，而塗層則可將留在物件表面的病毒消滅。他說早前委託一間美國實驗室按照美國環境保護署檢測標準，利用引發新冠肺炎的冠狀病毒SARS-CoV-2對塗層進行測試，證實可有效殺滅99.9%病毒，為首批香港研發的消毒塗層科技獲此認可。