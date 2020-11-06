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瑪麗預約分娩 疫下一半人甩底

【明報專訊】新型冠狀病毒疫情下，今年首4月瑪麗醫院近半預約分娩產婦預約後缺席，分娩數字按年減13.1%，今年亦較去年多2.5個百分點產婦出現更多產後抑鬱症狀。團隊認為提早產後出院和增視象會議等，可加快產後情緒康復。

瑪麗醫院團隊分析該院去年1月至今年4月共4357名孕婦數據，發現今年首4個月有994人分娩，較去年同期減少13.1%。首4月原有1997名孕婦預約分娩，約50%最後沒有在瑪麗分娩，較去年38.8%缺席率高。

有產後抑鬱症狀產婦增2.5百分點

公立醫院在緊急應變級別下暫停陪產，陪產比例由去年88.8%減至今年初21.8%。研究根據「愛丁堡產後憂鬱測量表（EPDS）」為產婦評分，分娩翌日錄得抑鬱指數高於10分的產婦比例由11.9%升至14.4%（滿分為30分），即更多產婦出現產後抑鬱症狀。

研究團隊認為，疫情下公院分娩數字明顯下跌，反映產婦選擇到私院分娩，或有非香港產婦回到本國分娩等。至於更多產婦有產後抑鬱症狀，團隊認為可能疫情勾起2003年SARS記憶，加上社交習慣改變令抑鬱指數增加，認為提早產後出院、增視象會議等可加快產後情緒康復。有關研究在最新一期《香港醫學雜誌》發表。

醫管局回覆稱疫情下探訪安排有局限，可行下會安排視像探訪，因應疫情逐漸緩和已於9月21日恢復陪產。

明報記者

（疫情第三波）

相關字詞﹕分娩 新型冠狀病毒 新型冠狀病毒肺炎

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