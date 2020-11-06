研究：三跑海堤太滑 海洋生物難依附 城大倡打磨組件增凹凸

城大研究團隊在大嶼山深水角及屯門樂安排的垂直海堤設置實驗磚塊，每塊磚均有罅隙及溝槽，為海洋生物提供棲息地，而罅隙之間避免太陽直射，在夏季有降溫效果，解決海堤過熱不宜生物棲息的問題。團隊在一半磚塊種上石蠔僧帽牡蠣，以天然方法增加生境複雜性。實驗顯示，罅隙達2.5至5厘米深的磚塊，陰暗位置的物種數量較外露位置多兩倍，有罅隙的人工生態磚塊能承載的物種增加了19％至51％，生物數量增加了59％至416％。

試驗組件有罅隙 吸引蝦虎魚海葵

城大海洋污染國家重點實驗室主任兼化學系環境毒理及化學講座教授梁美儀表示，一般海堤表面太滑、酸鹼度太高，不利海洋生物生長，加上沒有罅隙，藤壺等海洋生物如依附在上，會直接被日光曬至脫水死亡。磚塊罅隙能提供較多遮陰地方，團隊試驗的人工生態組件發現有蝦虎魚、海葵及寶貝螺等生物棲息。梁稱澳洲悉尼有人工海堤是外表平滑的混凝土，落成5年都無海洋生物進駐棲息。

本報查詢 機管局未回覆

梁稱，本港正在興建機場三跑及石鼓洲焚化爐，兩項填海工程的海堤都有表面太光滑的問題。他已向機管局提供意見，將部分組件表面打磨得較粗糙；至於石鼓洲焚化爐填海工程，他建議在海堤加設人工生態組件，形成健康的生態系統。本報曾向機管局查詢，至截稿前未回覆。

梁表示，團隊未來會做更多測試，最近獲土木工程拓展署資助，在馬料水、西貢及屯門的垂直及斜坡海堤測試面積較大的人工生態組件，每件面積2米乘1米，其他組件包括潮汐池及蠔殼籃等，以改善近岸的生態環境。城大人工生態組件研究屬全球海港研究計劃一部分，在倫敦、三藩市及悉尼等14個海岸城市設置相同組件，顯示各地設置外型複雜的磚塊，均能提升生長的海洋生物多樣性。