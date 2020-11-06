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國安熱線啓用 首日接千信息

【明報專訊】《港區國安法》實施4個多月，警務處國家安全處昨日開設「國安處舉報熱線」，首日接獲逾千個信息。巿民可透過不同平台，包括微信（WeChat）、電話短訊及專設電郵，向警務處作出國家安全相關的非緊急舉報，不包括WhatsApp、Line等通訊應用程式。另外，有市民昨午在微信平台上，一度不能將「國安處舉報熱線」帳戶新增至通訊錄，並顯示「操作太頻繁，請稍後再試」。

不包WhatsApp、Line等通訊程式

警方回覆本報表示，截至昨日下午6時，「國安處舉報熱線」共接獲超過1000個信息。

警方昨在社交平台及網頁公布，為便利市民提供與國家安全相關的資料或舉報，國家安全處昨啟用「國安處舉報熱線」。警方稱熱線只接收與國家安全相關的情報，包括資料、相片、錄音或錄像。電話熱線並不會接聽任何來電，亦不設回覆。

警方強調，熱線不適用於一般報案或其他非國家安全案件的舉報，稱市民如需報案，應致電就近警署或999。警方又稱，不會透過該熱線索取個人資料，所有收集得到的資料不會向第三方披露，並將嚴格按照個人資料條例處理。目前熱線包括微信帳戶：NSD62717171，短訊號碼：62717171；以及專設電郵：nsd-public@police.gov.hk。

「對方被加好友過於頻繁」

有市民微信未能將熱線增至通訊錄

熱線推出首日即遇上問題。有市民昨午在微信平台上將「國安處舉報熱線」帳戶新增至通訊錄，未能成功，並顯示「操作太頻繁，請稍後再試」、「對方被加好友過於頻繁，請稍後再試」。

反修例示威運動期間，警方去年9月曾設立10條WhatsApp反暴力報料熱線，讓市民匿名向警方提供「止暴制亂」情報，該10條熱線推出3日後遭WhatsApp移除號碼，警方要「暫停」服務。警方其後在去年10月初再開設WeChat、Line熱線以接收報料。

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