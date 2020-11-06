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稱議員點人數沒善用時間 梁君彥三劃線限辯論過修例

【明報專訊】立法會昨繼續審議一條有關貨櫃運輸的法案，民主派議員多次要求點算法定人數。立法會主席梁君彥稱議員無善用議會時間，三度為法案辯論時間「劃線」，草案昨最終三讀通過。建制派何君堯批評，民主派議員「拉布」情况嚴重，昨致函特首林鄭月娥，要求取消部分議員資格。

涉貨櫃運輸法案三讀通過

立法會秘書處表示，昨共點人數6次，耗時約1小時6分鐘。立法會昨審議《2019年運貨貨櫃（安全）（修訂）條例草案》，梁君彥昨早近10時表示，該草案二讀辯論時，用了約一半時間點算法定人數，認為「會議及議員沒有善用會議時間進行辯論」，故限議員於上午11時前完成二讀辯論發言。

許智峯：流會因保皇黨沒坐定定 非點人數

民主黨許智峯表示，「流會的責任是因為保皇黨沒有坐定定，不是因為我們點算法定人數，點算法定人數是《基本法》的規定」，說法引來建制派不滿。梁君彥及後再就全體委員會階段、三讀辯論劃線，修例最終在建制派支持下獲通過。

何君堯函林鄭 促DQ許智峯林卓廷

立法會昨午約5時半休會，會議結束前完成審議3條議員就附屬法例提出的議案，代主席李慧琼早前宣布，為確保辯論完整，昨日不開始討論譴責周浩鼎和許智峯等議員的議案。

建制派何君堯前日提出口頭質詢期間，遭民主黨許智峯、林卓廷分別打斷，要求點算法定人數。何君堯昨批評許、林「對人不對事」，違反就任宣誓，他昨致函特首林鄭月娥，促請取消兩人的議員資格。

另外，「紫荊研究院」昨公布一份有關民主派議員表現的民調，稱結果顯示，67.3%受訪者不滿留任的民主派議員表現，21.8%表示滿意。另外，63.6%受訪者不支持被DQ的民主派繼續擔任立法會議員，24.1%表示支持。有關調查由「香港社會科學民意調查中心」，於上月27至31日用音頻電話隨機抽樣訪問1547名市民。

相關字詞﹕許智峯 何君堯 立法會

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