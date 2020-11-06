南丫海難3「失誤」海事人員升職 涂謹申氣憤

政府不再提控 家屬悲憤

涂謹申昨於港台節目《千禧年代》稱，警方4年前聯絡西班牙一名造船工程師後，一直都蒐證及跟進，但警方引述律政司決定不檢控，涂表示他與死者家屬都不信服，會再約律政司方面，要求解釋為何認為證據不足。

死者家屬徐先生亦感不可思議，「除咗悲憤之外，我諗搵唔到第二個形容詞」。

有傳媒揭發，當年有3名曾在獨立調查報告中被點名出現失誤的海事處職員仍獲升職，其中時任海事處高級驗船主任的蔡志全，被擢升至助理處長（航運政策），需管轄「海事意外調查部」。他當時負責為涉事船南丫4號審核文件，未發現船上沒水密門，錯計負載能力。

同樣曾負責處理文件的時任驗船督察周圖銳及時任高級驗船主任廖朝暉，亦被指分別晉升至高級驗船督察及首席驗船主任。惟政府電話簿曾於前日更新，不見周圖銳擔任相關職務，而至去年10月底周仍為高級驗船督察。涂謹申昨亦稱，對涉事職員仍獲升遷感氣憤。

海事處：按程序紀律處分 不會公開

本報昨向海事處查詢，處方未回覆周圖銳是否仍在職，僅稱運房局內部調查報告已交公務員事務局跟進，局方已按律政司法律意見及紀律程序就每宗個案採取跟進行動，包括對個別人員紀律處分，而政府一貫做法不會公開。

公務員事務局則回覆稱，獲得運房局調查報告後，就每宗個案採取積極跟進行動，其中包括作紀律處分，惟亦不公開個案詳情。