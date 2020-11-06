港聞

港聞二

南丫海難3「失誤」海事人員升職 涂謹申氣憤

【明報專訊】南丫海難發生8年，律政司在警方完成調查後，決定不再檢控任何人或公司。有死者家屬對決定感悲憤，指有提出私人檢控的可能。有傳媒亦發現3名曾在南丫海難獨立調查委員會報告中被點名有失誤的海事處人員，現獲升職續任海事處職位，一直協助死者家屬的立法會議員涂謹申對此感氣憤。

政府不再提控 家屬悲憤

涂謹申昨於港台節目《千禧年代》稱，警方4年前聯絡西班牙一名造船工程師後，一直都蒐證及跟進，但警方引述律政司決定不檢控，涂表示他與死者家屬都不信服，會再約律政司方面，要求解釋為何認為證據不足。

死者家屬徐先生亦感不可思議，「除咗悲憤之外，我諗搵唔到第二個形容詞」。

有傳媒揭發，當年有3名曾在獨立調查報告中被點名出現失誤的海事處職員仍獲升職，其中時任海事處高級驗船主任的蔡志全，被擢升至助理處長（航運政策），需管轄「海事意外調查部」。他當時負責為涉事船南丫4號審核文件，未發現船上沒水密門，錯計負載能力。

同樣曾負責處理文件的時任驗船督察周圖銳及時任高級驗船主任廖朝暉，亦被指分別晉升至高級驗船督察及首席驗船主任。惟政府電話簿曾於前日更新，不見周圖銳擔任相關職務，而至去年10月底周仍為高級驗船督察。涂謹申昨亦稱，對涉事職員仍獲升遷感氣憤。

海事處：按程序紀律處分 不會公開

本報昨向海事處查詢，處方未回覆周圖銳是否仍在職，僅稱運房局內部調查報告已交公務員事務局跟進，局方已按律政司法律意見及紀律程序就每宗個案採取跟進行動，包括對個別人員紀律處分，而政府一貫做法不會公開。

公務員事務局則回覆稱，獲得運房局調查報告後，就每宗個案採取積極跟進行動，其中包括作紀律處分，惟亦不公開個案詳情。

上 / 下一篇新聞

助蔡玉玲申律政司支援 副廣播處長跟進 按例僅支援公務員 港台工會籲豁免
助蔡玉玲申律政司支援 副廣播處長跟進 按例僅支援公務員 港台工會籲豁免
傳媒組織抗議警打壓 促查冊設「新聞用途」選項
傳媒組織抗議警打壓 促查冊設「新聞用途」選項
公廁採訪稱遭警襲擊 拒保網媒記者再被捕
公廁採訪稱遭警襲擊 拒保網媒記者再被捕
生意跌三成 燈飾大王：未試過咁清閒 聖誕燈飾勢褪色 市民打卡「苦中作樂」
生意跌三成 燈飾大王：未試過咁清閒 聖誕燈飾勢褪色 市民打卡「苦中作樂」
飛機維修員確診 傳染期送子赴5球場練波
飛機維修員確診 傳染期送子赴5球場練波
檢測站收240元「好平」 承辦商：每日少於400人即蝕
檢測站收240元「好平」 承辦商：每日少於400人即蝕
14校爆上呼吸道感染 涉122人
14校爆上呼吸道感染 涉122人
印度客赴內地須驗核酸加抗體 何栢良促港參考 張竹君稱檢視
印度客赴內地須驗核酸加抗體 何栢良促港參考 張竹君稱檢視
學生會紀念圍中大 校方促撤海報 中大指宣傳內容或違法 海報見「光時」旗部分口號
學生會紀念圍中大 校方促撤海報 中大指宣傳內容或違法 海報見「光時」旗部分口號
圍理大哈薩克生涉圖點燃汽油彈 控方認未撿涉事火機
圍理大哈薩克生涉圖點燃汽油彈 控方認未撿涉事火機
廚師大三罷鐵罐擲馬路囚55天
廚師大三罷鐵罐擲馬路囚55天
涉防線前坐下 人力錢寶芬被控阻差
涉防線前坐下 人力錢寶芬被控阻差
國泰：逾九成機組人員簽新約 員工心淡 擬邊做邊覓職轉行
國泰：逾九成機組人員簽新約 員工心淡 擬邊做邊覓職轉行
涉洗錢2億 拘11人 一為警員
涉洗錢2億 拘11人 一為警員
劃一假期續無共識 勞方斥處長傲慢
劃一假期續無共識 勞方斥處長傲慢
稱議員點人數沒善用時間 梁君彥三劃線限辯論過修例
稱議員點人數沒善用時間 梁君彥三劃線限辯論過修例
國安熱線啓用 首日接千信息
國安熱線啓用 首日接千信息
醫局兩聯網總監明年退休 羅思偉改任基因中心總裁
醫局兩聯網總監明年退休 羅思偉改任基因中心總裁
研究：三跑海堤太滑 海洋生物難依附 城大倡打磨組件增凹凸
研究：三跑海堤太滑 海洋生物難依附 城大倡打磨組件增凹凸
瑪麗預約分娩 疫下一半人甩底
瑪麗預約分娩 疫下一半人甩底
進智400小巴噴抗新冠病毒塗層
進智400小巴噴抗新冠病毒塗層
數碼港3200萬注5初企 吸近4億共同投資
數碼港3200萬注5初企 吸近4億共同投資
127間內地高校招收港生
127間內地高校招收港生
卧底年半 搗黑幫拘153人 最小15歲 兩頭目被捕
卧底年半 搗黑幫拘153人 最小15歲 兩頭目被捕
試鏡為名狎4女 「教練」認罪
試鏡為名狎4女 「教練」認罪
精神科醫生控31年前非禮少女
精神科醫生控31年前非禮少女
食肆娛樂場所反罪惡 拘64人
食肆娛樂場所反罪惡 拘64人
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】梁君彥李慧琼心繫美國大選
【Emily】梁君彥李慧琼心繫美國大選
【Emily】工展會下月開鑼 無試飲試食
【Emily】工展會下月開鑼 無試飲試食
【Emily】生日被揭食美心蛋糕 鄭松泰：係啊好食
【Emily】生日被揭食美心蛋糕 鄭松泰：係啊好食
【Emily】葉劉EQ齊齊病 安全起見做檢測
【Emily】葉劉EQ齊齊病 安全起見做檢測
【Emily】阿廷成功爭取 團體停止梧桐河放生
【Emily】阿廷成功爭取 團體停止梧桐河放生
【Emily】打卡熱點壁畫村 出自老友記手筆
【Emily】打卡熱點壁畫村 出自老友記手筆